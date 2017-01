Las muestras de descontento seguirán: manifestantes Andrés Rivas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: piden a la ciudadanía que se sumen a su movimiento. (Omar Lira )



Guadalupe Martínez, líder de los manifestantes, expuso que los edificios ubicados en la calle Aquiles Serdán y en la avenida García Salinas seguirán cerradas.



Explicó que el movimiento es pacífico en contra del aumento de los impuestos que se quieren implementar en los pagos de la tenencia vehicular, refrendo e infraestructura.



El manifestante comentó que dicho movimiento “no es para no pagar, es para que se pague lo justo”.

Añadió que el gobierno debe cobrar los mismos impuestos a las personas que nunca pagan, esto debe ser justo y equitativo.



Martínez negó que se hubiera reunido con Enrique Martínez Delgado, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, para dialogar sobre la posible liberación de las oficinas.



El quejoso aseguró que las muestras de descontento seguirán y las puertas de las oficinas de Recaudación de Rentas permanecerán cerradas.



Expresó que buscan que la gente se abstenga de pagar sus impuestos por el momento.

Solicitó a la población que comprenda la situación y que se una al movimiento.



Sin embargo, un ciudadano que acudió a cumplir con sus obligaciones dijo que “no es justo; no todos tenemos el tiempo para pasar diario a ver si ya atienden, es más lo que uno gasta de gasolina que también está muy cara”.



fresnillo@imagenzac.com.mx A pesar de que el director de Ingresos de Finanzas había anunciado que ayer se liberarían las oficinas, los manifestantes aseguraron que seguirán en pie de lucha.Guadalupe Martínez, líder de los manifestantes, expuso que los edificios ubicados en la calle Aquiles Serdán y en la avenida García Salinas seguirán cerradas.Explicó que el movimiento es pacífico en contra del aumento de los impuestos que se quieren implementar en los pagos de la tenencia vehicular, refrendo e infraestructura.El manifestante comentó que dicho movimiento “no es para no pagar, es para que se pague lo justo”.Añadió que el gobierno debe cobrar los mismos impuestos a las personas que nunca pagan, esto debe ser justo y equitativo.Martínez negó que se hubiera reunido con Enrique Martínez Delgado, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, para dialogar sobre la posible liberación de las oficinas.El quejoso aseguró que las muestras de descontento seguirán y las puertas de las oficinas de Recaudación de Rentas permanecerán cerradas.Expresó que buscan que la gente se abstenga de pagar sus impuestos por el momento.Solicitó a la población que comprenda la situación y que se una al movimiento.Sin embargo, un ciudadano que acudió a cumplir con sus obligaciones dijo que “no es justo; no todos tenemos el tiempo para pasar diario a ver si ya atienden, es más lo que uno gasta de gasolina que también está muy cara”. Agregar a favoritos manifestación

guadalupe martínez

ingreso de finanzas

enrique martínez delgado