Las naciones que se cierran se quedan solas: CCE ante amenazas de Trump

Convocó a todos los sectores del país a cerrar filas para promover los valores y productos del país en todo el mundo. El proteccionismo no es la solución, las naciones que se cierran se quedan solas, el mundo hoy más que nunca, de ejemplos de apertura, de libertad y México sigue comprometido con su modelo de desarrollo, con el libre mercado y la apertura comercial, por eso estamos haciendo una convocatoria a los distintos grupos d el a sociedad para promover y encausar los valores de México ante el mundo”, expresó en conferencia de prensa.

El representante empresarial manifestó que, el sector apoya a las negociaciones que encabeza el Gobierno de la República frente a las autoridades de Estados Unidos.



Asimismo, manifestó que el sector empresarial mexicano y estadunidense mantendrán sus relaciones activas, así como también impulsarán la relación con otros países para intensificar la diversificación del mercado, esto con la finalidad de fortalecer al mismo.

Nada de esto tiene duración de largo plazo si nuestro estado de derecho no se fortalece, no sólo por legislación, sino porque se implemente”, sostuvo.

LLAMAN A LA FORMALIZACIÓN DE EMPLEOS

Castañón hizo un enfático llamado para que a través de la formalización de empleos se logren acuerdos en beneficio de los mexicanos, así como para que se establezcan más y mejores oportunidades para quienes residen en el territorio nacional.



