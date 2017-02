Las propuestas del rector dejan inconforme al SPAUAZ Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Crescenciano Sánchez, líder del SPAUAZ. (Archivo)



Después de que Antonio Guzmán, rector de la UAZ, admitió que la deuda de la universidad es de mil 800 millones de pesos y hay un déficit presupuestal de 286 millones de pesos para el 2017, Crescenciano Sánchez, dirigente del SPAUAZ, dijo que el problema será tener liquidez para pagar los derechos de los trabajadores.



Explicó que, aunque se redujo la deuda pasiva de 2 mil a mil 800 millones de pesos, todavía hay grandes pendientes con los trabajadores sobre el pago puntual de los salarios, las prestaciones de ley y reducir el adeudo histórico.



“El problema de la universidad es cómo seguir teniendo liquidez para enfrentar el 2017,sobre todo en el pago de salarios, prestaciones y, además, abonarle al deudo histórico”, dijo.



Explicó que la suma total de los ingresos que recibirá la máxima casa de estudios en el 2017 dará como resultado una diferencia de 286 millones de pesos para cubrir los gastos de operación y los derechos laborales de los trabajadores.



“Se necesitan los mil 755 millones más otros 285 millones de pesos para poder salir todo el 2017, sin contar algunos adeudos del 2016 y el histórico”, advirtió Sánchez.



Aunque no precisó cuánto adeuda la universidad al SPAUAZ, añadió que, aun cuando el presupuesto asignado llegue íntegro y se condone la suma del déficit, habrá problemas para liquidar adeudos del 2015 y abonar al histórico.



Asimismo, el líder sindical calificó como “no satisfactorias” las propuestas de Rectoría para evitar llegar a la huelga y, aunque falta menos de una semana para que se cumpla la fecha, aseguró que aún están a tiempo de negociar.



Anticipó que entregarán una respuesta al rector y esperan un “contra propuesta”, ya que el Comité de huelgas del SPAUAZ recibió un documento con algunos apartados que no fueron precisados con claridad y deberán ser aclarados.



La postura del sindicato, dijo Sánchez Pérez, es abierta y quieren obtener la claridad sobre el pago de la nómina, la seguridad para el fondo de retiro, los procesos de entrega de bases y recategorización de los docentes.



“Nosotros queremos claridad sobre las propuestas de pagos y adeudos que se tiene, queremos precisión sobre el concepto Cesantía, retiro y vejez, y procesos de basificación y cambios de categoría”, manifestó.

Mencionó que el aumento en el impuesto del pago de la tenencia que beneficiará a la universidad actualmente no representa una opción para solventar la deuda, ya que aún no se tiene una suma precisa del monto, debido a que no hay certeza de los contribuyentes.



“No sabemos cuál va a ser el valor, si tuviera un padrón de la gente que va a pagar por el mismo concepto, pudiera calcular la recaudación total”, dijo.



Crescenciano Sánchez dijo que la mayor preocupación que tienen el sindicato es el adeudo histórico de la universidad, ya que no hay un proyecto claro sobre “cómo pagarlo o de dónde obtener los recursos”.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Las propuestas del rector fueron “no satisfactorias”; la UAZ no tiene liquidez para solventar las deuda histórica y los ingresos del impuesto a la tenencia no son una opción, lamentó Crescenciano Sánchez, líder del SPAUAZ.Después de que Antonio Guzmán, rector de la UAZ, admitió que la deuda de la universidad es de mil 800 millones de pesos y hay un déficit presupuestal de 286 millones de pesos para el 2017, Crescenciano Sánchez, dirigente del SPAUAZ, dijo que el problema será tener liquidez para pagar los derechos de los trabajadores.Explicó que, aunque se redujo la deuda pasiva de 2 mil a mil 800 millones de pesos, todavía hay grandes pendientes con los trabajadores sobre el pago puntual de los salarios, las prestaciones de ley y reducir el adeudo histórico.“El problema de la universidad es cómo seguir teniendo liquidez para enfrentar el 2017,sobre todo en el pago de salarios, prestaciones y, además, abonarle al deudo histórico”, dijo.Explicó que la suma total de los ingresos que recibirá la máxima casa de estudios en el 2017 dará como resultado una diferencia de 286 millones de pesos para cubrir los gastos de operación y los derechos laborales de los trabajadores.“Se necesitan los mil 755 millones más otros 285 millones de pesos para poder salir todo el 2017, sin contar algunos adeudos del 2016 y el histórico”, advirtió Sánchez.Aunque no precisó cuánto adeuda la universidad al SPAUAZ, añadió que, aun cuando el presupuesto asignado llegue íntegro y se condone la suma del déficit, habrá problemas para liquidar adeudos del 2015 y abonar al histórico.Asimismo, el líder sindical calificó como “no satisfactorias” las propuestas de Rectoría para evitar llegar a la huelga y, aunque falta menos de una semana para que se cumpla la fecha, aseguró que aún están a tiempo de negociar.Anticipó que entregarán una respuesta al rector y esperan un “contra propuesta”, ya que el Comité de huelgas del SPAUAZ recibió un documento con algunos apartados que no fueron precisados con claridad y deberán ser aclarados.La postura del sindicato, dijo Sánchez Pérez, es abierta y quieren obtener la claridad sobre el pago de la nómina, la seguridad para el fondo de retiro, los procesos de entrega de bases y recategorización de los docentes.“Nosotros queremos claridad sobre las propuestas de pagos y adeudos que se tiene, queremos precisión sobre el concepto Cesantía, retiro y vejez, y procesos de basificación y cambios de categoría”, manifestó.Mencionó que el aumento en el impuesto del pago de la tenencia que beneficiará a la universidad actualmente no representa una opción para solventar la deuda, ya que aún no se tiene una suma precisa del monto, debido a que no hay certeza de los contribuyentes.“No sabemos cuál va a ser el valor, si tuviera un padrón de la gente que va a pagar por el mismo concepto, pudiera calcular la recaudación total”, dijo.Crescenciano Sánchez dijo que la mayor preocupación que tienen el sindicato es el adeudo histórico de la universidad, ya que no hay un proyecto claro sobre “cómo pagarlo o de dónde obtener los recursos”. Agregar a favoritos rector

uaz

antonio guzmán fernández

huelga