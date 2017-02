Las redes de prostitución en adolescentes no son algo nuevo: Gema Mercado Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Karla Padilla ) La secretaria de educación mencionó que este asunto "no es nuevo, causo mucho interés de los medios y la ciudadanía pero no es algo que sea sorpresa para nosotros".

Asimismo Mercado Sánchez explicó que la prostitución, la discriminación, violencia y algunos casos de portación de armas, son de las más presentes en las 4 mil 200 escuelas de la entidad.







notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Luego de lo declarado por la Secretaría de la Mujer (Semujer), respecto a la existencia de redes de prostitución entre las estudiantes de secundaria, Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), declaró que esta situación "no es algo que descuidemos pero es parte de una de las expresiones que tenemos de los problemas sociales”.Asimismo Mercado Sánchez explicó que la prostitución, la discriminación, violencia y algunos casos de portación de armas, son de las más presentes en las 4 mil 200 escuelas de la entidad. Agregar a favoritos redes de prostitución

redes

semujer

seduzac