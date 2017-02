Las redes sociales “malinforman” a la ciudadanía: procurador Redacción

“Me parece que redes sociales están manejando, sobre todo en Facebook, están mal informando a la ciudadanía”, dijo el funcionario estatal.



Detalló no tener información oficial de “algunos eventos, nosotros actuamos de acuerdo a lo que se verifica y que tenemos en los reportes de emergencia”.



Destacó que las autoridades ya se encuentran trabajando en la conformación de la policía cibernética.

“Nos hemos apoyado en la policía cibernética federal para algunas colaboraciones e investigaciones que tenemos en curso, pero la mayoría de entidades federativas, procuradurías, estamos en formación de nuestra policía cibernética”, afirmó.



Como parte de los compromisos de la Conferencia Nacional de Seguridad, que se llevó a cabo a finales del año pasado.



Guillermo Almazán Bertotto, comandante de la 11 Zona Militar, desmintió el rumor sobre el secuestro de un alto mando del Ejército, puesto que ninguno se encuentra en el estado.



Asimismo, aseveró que existen indicadores de delictivos que no tienen nada que ver con la división de la célula delictiva de los Zetas; y exhortó la ciudadanía a brindar información “a las autoridades, para poder hacer bien nuestras funciones”, tanto Policía Federal, Estatal y Municipal.



