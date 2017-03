Las tentaciones de Jesús en el desierto y las tentaciones en el desierto de nuestras vidas Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Introducción Hermanos: Con el Miércoles de Ceniza, hemos comenzado el tiempo cuaresmal de este año. Sabemos que este tiempo litúrgico y espiritual, nos conduce hacia la Pascua de Resurrección del Señor Jesús resucitado.



Es tiempo fuerte para la oración personal y comunitaria; de ayuno y abstinencia y la limosna, que el mismo Jesús nos inculca a partir de nuestra fe, esperanza y amor a Dios y al prójimo, renovados con su gracia y poder en este tiempo de la Cuaresma.Tiempo de lucha contra el demonio y sus tentaciones de mal y pecado; de rechazo a lo que es la voluntad divina en nuestras vidas, queriendo apartarnos del camino estrecho y vivificante de la cruz para alcanzar indefectiblemente nuestra participación en la vida de dolor y sacrificio de Cristo, pero también con él y sobre todas las cosas, ser partícipes de su gloriosa resurrección de entre los muertos.



Los 40 días de la cuaresma, nos recuerdan el retiro de Moisés en el desierto y en el monte Sinaí, en donde recibió las tablas de la ley divina y también los 40 días de Jesús en el desierto para prepararse a la gran misión, que como enviado de Dios Padre, Mesías, que ha venido a realizar la salvación de los hombres y del cosmos asociado a la suerte y vocación de los hombres por Dios mismo.

Adentrémonos en las enseñanzas de este domingo como puerta de entrada hacia los compromisos cristianos de la Pascua para este año del Señor.

A).- La primera tentación quiere resolver el hambre de Jesús, quien al retirarse en el desierto, durante cuarenta días y cuarenta noches sin tomar alimento, el diablo le dice: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes”.



Esta tentación pretendía una salida fácil, contraria a la voluntad de Dios. Pero de ninguna manera Jesús desea entonces y para siempre, hacer valer su filiación divina y su poder, para eludir toda la fuerza y significación de su encarnación como solidaridad con los hombres, quienes al ser rescatados del pecado y la muerte eterna, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, del cual ha venido a liberarnos.



B).- La segunda tentación tiene que ver con la misión y los medios para llevarla a cabo. La parte alta del templo era el lugar donde tenía que presentarse el Mesías, según algunas interpretaciones mesiánicas. Por eso el astuto tentador lleva a Jesús ahí y lo tienta con la misma escritura: “Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna”. Pero Jesús le contestó con absoluta firmeza: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.



C).- La tercera tentación tiene que ver con el poder y su uso: “Te daré todo esto, si te postras y me adoras”. Jesús no cae en esta tentación, no está dispuesto a adorar a nadie que no sea Dios, ni apartarse del camino humilde y de servicio que le costó la vida en el ara de la cruz al morir por todos los hombres rescatándolos de todo pecado y colaboración con el demonio.



Las tentaciones de los hombres llamados a superarlas, con el ejemplo y poder de Jesucristo

En nuestra historia de cada día, podemos constatar el hecho de nuestras tentaciones, que si nos dejamos subyugar por ellas, ciertamente nos separaremos de Dios y de nuestros hermanos a quienes debemos amar, respetar y considerarlos siempre como compañeros y no como enemigos.



Las tentaciones más comunes de nuestro tiempo son: la incredulidad y la falta de fe profunda en Dios y su providencia con la cual conserva todas las cosas en su ser y actuar.



Es muy fuerte y hasta peligrosa la tentación por tener bienes, desde luego el dinero que avasalla y esclaviza a los hombres cuando arriba la tentación “del tener” sobre “el ser”. Hoy, los ídolos del tener bienes materiales, espirituales y culturales, sin desarrollo compartido de los mismos, lleva a la impiedad, al egoísmo y la cerrazón del alma para con los demás, especialmente los más pobres y desamparados.



Se da por dondequiera el afán de poder y acumular bienes materiales con avaricia y profundo egoísmo. Y de manera muy notoria, se presenta la tentación de acumular bienes materiales con actitud consumista y superflua. Se da fuertemente la tentación de placeres desordenados en el comer, la vida sexual, las drogas y sobre todo de los bienes que la tecnología contemporánea nos ofrece, como son el uso excesivo y desviado hasta con peligros, de celulares y otros instrumentos maravillosos de comunicación universal e instantánea.



Estas son algunas de las tentaciones que la vida de estos tiempos que vivimos se nos presenta a cada paso.



Conclusión

Hermanos: la cuaresma nos ofrece ahora y siempre, la necesidad del recogimiento interior, el ejercicio constante de la oración como diálogo continuo e ininterrumpido con Dios en lo individual, en las familias y en los encuentros comunitarios de todo tipo.



Es conveniente y hasta necesario, recibir los sacramentos del perdón y la eucaristía. Es imprescindible llevar a efecto las obras de misericordia corporales y espirituales. Ofrecer nuestros dolores del alma y del cuerpo, nuestras enfermedades y limitaciones para obtener de Dios su misericordia y perdón sin límites.



¡Que este sant+o tiempo nos prepare cuidadosamente para que la luz esplendorosa de Jesucristo muerto y resucitado por amor a todos y cada uno, nos ilumine y nos fortalezca con alegría y generosidad en el tiempo y para la eternidad!

*Obispo emérito de Zacatecas



