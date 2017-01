Las Tuzas de la UAZ pierden ante las Abejas en el Campeonato Universitario Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Tuzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) quien cayó 1-3 en casa sobre la cancha de pasto sintético de la Unidad Deportiva Norte (UDN) de la capital ante las Abejas de Guanajuato.



El encuentro, correspondiente a la fecha 5 Campeonato Universitario Telmex Telcel Conadeip, fue complicado para las Tucitas desde un inicio pues apenas en el minuto 5 tuvieron que luchar contra corriente tras la anotación de Laura González quien marcó el 0-1 a favor de la visita.



El equipo de Abejas movió el score al minuto 24 gracias a un tanto de Martha González con el que se puso 0-2 arriba, tanteador que no se movería hasta llegar al medio tiempo.



Ya en la parte complementaria las Tuzas mantuvieron el control del juego, pero cuando mejor jugaban una desatención en un tiro de esquina les costó el 0-3 en contra, gol de Abejas que fue obra de Claudia Luna.

Sin embargo las chicas de la UAZ mostraron orgullo, nunca dejaron de atacar y en la búsqueda llevaron la recompensa gracias a un buen disparo a primer poste por parte de María Díaz al minuto 53 de tiempo corrido para el 1-3 definitivo.



El tiempo no dio para más y las zacatecanas se llevaron su cuarta derrota dentro del certamen y ubicarse en la posición 19 de la tabla general con dos unidades. El próximo duelo de las Tuzas será frente a las Leonas Negras de la UdeG en calidad de visitantes.



