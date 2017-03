Las Tuzas perdieron en los últimos segundos ante el ITESM Querétaro Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Tuzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas carecieron de picardía de juego y cayeron 54 por 52 ante las Borreguitas del ITESM Campus Querétaro en encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil).



La disputa tuvo diversos tintes a lo largo de los 40 minutos de acción, en el primer periodo ambas escuadras tuvieron los mismos aciertos a la ofensiva, pues empataban 15 por 15, fue en el segundo cuarto cuando la balanza se inclinó hacia las Borreguitas, que hacían las veces de visitantes, ya que se llevaron una ventaja de 12 unidades, pues ganaban 32 por 20.



Durante el descanso, Albina Cerrillo, entrenadora de las Tuzas habló de manera seria con las muchachas universitarias, pues para el tercer cuarto tenían una cara diferente, el empuje y la presión en cada cuadrante de la duela rindió frutos, a tal grado que le dieron la vuelta al marcador, al final de ese lapso las Tuzas ganaban 39 por 38.



El último periodo reservó la máxima emoción, sobre todo en el último minuto cuando las Borreguitas del ITESM Querétaro ganaban 53 por 50 a escasos 22 segundos, ahí es cuando comenzó la falta de picardía de las zacatecanas, pues tenían la pelota desde la banda, pero un mal saque provocó que las Borreguitas recuperaran el balón, desde la línea de tiros libres las visitantes anotaron un punto más por lo que ganaban por 4, una vez más había que remar contracorriente y solamente faltaban 13 segundos.



En el siguiente ataque las Tuzas anotaron dos puntos más, por lo que concedieron una nueva falta para que las de Querétaro se fueran a la línea, ahí las Borreguitas fallaron ambos disparos y en el rebote las Tuzas no pidieron el tiempo fuera, por lo que se fueron los segundos y ya no pudieron elaborar una nueva jugada en busca del empate, la falta de picardía y los errores a lo largo del partido provocaron una nueva derrota en casa.



Pese al descalabro es necesario resaltar el buen juego que entregaron las chicas UAZ, Stephany Chávez fue la máxima encestadora con 15 puntos, además obtuvo 4 rebotes, Valentina Jiménez, concretó 13 unidades y 7 rebotes, Stefany Esquivel, alcanzó 10 puntos y 9 rebotes, mientras que Juana Zavala y Alma Domínguez, colaboraron con 6 unidades cada una, Fátima Fernández, cerró el departamento de puntos con 2 más, luego de 22 fechas las Tuzas de la UAZ se quedan con 13 triunfos y 9 derrotas.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En un vibrante partido que se definió en los últimos segundos, lascarecieron de picardía de juego y cayeron 54 por 52 ante las Borreguitas del ITESM Campus Querétaro en encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil).La disputa tuvo diversos tintes a lo largo de los 40 minutos de acción, en el primer periodo ambas escuadras tuvieron los mismos aciertos a la ofensiva, pues empataban 15 por 15, fue en el segundo cuarto cuando la balanza se inclinó hacia las Borreguitas, que hacían las veces de visitantes, ya que se llevaron una ventaja de 12 unidades, pues ganaban 32 por 20.Durante el descanso, Albina Cerrillo, entrenadora de las Tuzas habló de manera seria con las muchachas universitarias, pues para el tercer cuarto tenían una cara diferente, el empuje y la presión en cada cuadrante de la duela rindió frutos, a tal grado que le dieron la vuelta al marcador, al final de ese lapso las Tuzas ganaban 39 por 38.El último periodo reservó la máxima emoción, sobre todo en el último minuto cuando las Borreguitas del ITESM Querétaro ganaban 53 por 50 a escasos 22 segundos, ahí es cuando comenzó la falta de picardía de las zacatecanas, pues tenían la pelota desde la banda, pero un mal saque provocó que las Borreguitas recuperaran el balón, desde la línea de tiros libres las visitantes anotaron un punto más por lo que ganaban por 4, una vez más había que remar contracorriente y solamente faltaban 13 segundos.En el siguiente ataque las Tuzas anotaron dos puntos más, por lo que concedieron una nueva falta para que las de Querétaro se fueran a la línea, ahí las Borreguitas fallaron ambos disparos y en el rebote las Tuzas no pidieron el tiempo fuera, por lo que se fueron los segundos y ya no pudieron elaborar una nueva jugada en busca del empate, la falta de picardía y los errores a lo largo del partido provocaron una nueva derrota en casa.Pese al descalabro es necesario resaltar el buen juego que entregaron las chicas UAZ, Stephany Chávez fue la máxima encestadora con 15 puntos, además obtuvo 4 rebotes, Valentina Jiménez, concretó 13 unidades y 7 rebotes, Stefany Esquivel, alcanzó 10 puntos y 9 rebotes, mientras que Juana Zavala y Alma Domínguez, colaboraron con 6 unidades cada una, Fátima Fernández, cerró el departamento de puntos con 2 más, luego de 22 fechas las Tuzas de la UAZ se quedan con 13 triunfos y 9 derrotas. Agregar a favoritos deportes

tuzas de la uaz

liga abe

zacatecas