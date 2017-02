Le cortarán el agua a quien deba más de dos meses Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



Explicó que a fin de que se regularice la situación y beneficiar a los pobladores de las zonas en las existe desabasto, se intensificarán los recorridos para hacer cortes en los domicilios que deban más de dos meses de la cuota.



La directora del Siapasf agregó que se intensificarán los cortes al abasto en las zonas donde tienen agua las 24 horas del día.



Las comunidades que tienen abasto constante de agua potable son Estación San José, Morfín Chávez y El Obligado, además del fraccionamiento San Felipe y varias calles del primer cuadro de la Zona Centro.



Expuso que, en consecuencia del mal uso que se hacía al aplicar descuentos a los usuarios –los cuales están destinados a las zonas de desabasto– se determinó regularizar su aplicación.



Herrera Márquez ejemplificó que en estas localidades se aplicaban descuentos cuando este subsidio está asignado para quienes tienen fallas en el suministro o, bien, no tienen agua constantemente.



Estimó que de la población tiene atención del sistema, el 85% recibe el líquido mediante tuberías, en tanto que el resto se surte con las pipas por lo que no hay motivos para aplicar descuentos “sin control”.



mespino@imagenzac.com.mx La directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), Laura Herrera Márquez, mencionó que el 30% del padrón de usuarios son morosos, lo que se estima supera los 36 mil domicilios que tienen algún tipo de adeudo.Explicó que a fin de que se regularice la situación y beneficiar a los pobladores de las zonas en las existe desabasto, se intensificarán los recorridos para hacer cortes en los domicilios que deban más de dos meses de la cuota.La directora del Siapasf agregó que se intensificarán los cortes al abasto en las zonas donde tienen agua las 24 horas del día.Las comunidades que tienen abasto constante de agua potable son Estación San José, Morfín Chávez y El Obligado, además del fraccionamiento San Felipe y varias calles del primer cuadro de la Zona Centro.Expuso que, en consecuencia del mal uso que se hacía al aplicar descuentos a los usuarios –los cuales están destinados a las zonas de desabasto– se determinó regularizar su aplicación.Herrera Márquez ejemplificó que en estas localidades se aplicaban descuentos cuando este subsidio está asignado para quienes tienen fallas en el suministro o, bien, no tienen agua constantemente.Estimó que de la población tiene atención del sistema, el 85% recibe el líquido mediante tuberías, en tanto que el resto se surte con las pipas por lo que no hay motivos para aplicar descuentos “sin control”. Agregar a favoritos agua potable

abasto de agua potable

siapasf

lorena herrera