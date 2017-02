Le deben $127 millones al IMSS 34 ayuntamientos Noé Marín

Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal, informó que, pese a que en 2016 se invirtieron 173 millones de pesos para reducir la deuda, el estado tiene 34 municipios que le deben 127 millones al IMSS.

Aseguró que, el año pasado, se gestionaron recursos extraordinarios de la Federación para pagar la deuda de algunos ayuntamientos como Pinos, Río Grande, Zacatecas y Guadalupe; este año, se espera solventar el adeudo total.



La legisladora recordó que se puso en marcha un convenio de colaboración entre los ayuntamientos y la Federación para liquidar la deuda en su totalidad y asegurar los derechos laborales de los trabajadores.

Explicó que el convenio obligará a las administraciones a no retrasarse en el pago mensual del IMSS y creará un mecanismo financiero para que, en caso de que no lo cumplan, se descuente la suma directamente de las participaciones.



“Estamos pidiéndole a los municipios que se comprometan a firmar un convenio de colaboración donde acepten que, si se vuelven a retrasar en sus pagos, se les va a descontar de sus participaciones”, expresó.



Anaya dijo que el objetivo de este proyecto es que los municipios “puedan desahogar sus finanzas” y “no tengan excusas para garantizar los derechos laborales, que son las prestaciones sociales, de los trabajadores”.



Asimismo, calificó como “ilegal” la irresponsabilidad de las administraciones municipales, ya que se afectaron los derechos laborales de los empleados. En estos casos se le descontaba al personal su aportación para el seguro, pero no se pagaba al IMSS.



“Se le descontó al trabajador ese porcentaje, pero no fue enterado; es ilegal, un delito federal, un problema financiero para los municipios, una violación laboral de los derechos de los trabajadores y le crean un afectación financiera al IMSS”, dijo la legisladora.



Añadió que solo 22 administraciones quisieron firmar el convenio y 12, como la del municipio de Joaquín Amaro, se negaron a hacerlo debido a que las comprometía no seguir endeudando al ayuntamiento.

La diputada federal señaló que el convenio se presentó en los 34 municipios solo podrá apoyar a aquellos que firmaron el convenio, en busca de que no dependan del adelanto de participaciones para salir año.



