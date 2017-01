Le levantan acta al tesorero por irresponsable: regidor de Sombrerete Alejandro Wong

Según el edil, cuando se abordaba un tema sobre asuntos de tesorería e informes presupuestales, el titular del área no les dio datos suficientes para hacer un análisis.

“Por los trabajos inconclusos y la falta de información del tesorero, la Comisión de Hacienda no puede emitir un juicio analítico y responsable por lo que se acuerda levantarle un acta administrativa al tesorero por la falta de responsabilidad y respeto hacia su autoridad”, destacó el edil.

Además, exigió que la primera semana de cada mes Fraire les haga llegar informes financieros.



