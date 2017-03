Le niegan atención médica en el Hospital General de Zacatecas Alejandro Castañeda

Enrique Méndez comentó a Imagen que trasladaron a su esposa de un hospital privado, debido a que no tenían para pagar los servicios, y al llegar se les negó la atención.



La paciente presentaba una crisis debido a la diabetes que padece, además de otras enfermedades crónicas.



El hermano de la señora, Juan Manuel Muñoz, explicó que le pidió al doctor Vargas que se le diera la atención necesaria pues su estado era grave, algo que el médico ignoró, por lo que los familiares decidieron presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).



Enrique Méndez apuntó que tuvieron que subir a hablar con el personal administrativo del hospital y ahí recibieron más malos tratos, mientras su esposa empeoraba sin recibir atención médica.



Comentó que al hablar con el director del Hospital General, Daniel Gutiérrez, éste se portó de manera prepotente y le dijo: “yo no voy a su casa a meterme a la fuerza”, a lo que Méndez le contesto que no era casa del médico, sino un hospital público.



Fue hasta que Juan Manuel Muñoz les informó de su denuncia ante la CDHEZ, que su hermana fue recibida por el personal médico del hospital, mismo que no revisó.



Mientras que Imagen atendía la denuncia ciudadana, personal de seguridad privada del hospital, quienes en ningún momento se identificaron, aseveraron que no se podían tomar fotografías del exterior por órdenes del mismo director.



Uno de los elementos quiso impedir la labor periodística de este medio por mandato del jefe de seguridad privada, quien tampoco se identificó y amagó con llamar a la Policía Municipal.



ssz

atención médica

hospital general de zacatecas