Le roban sus pertenencias y resulta con un balazo en la pierna

El hecho aconteció sobre la calle Guillermo Prieto, casi esquina con Margarita Masa de Juárez de la colonia Benito Juárez.



Al menos dos sujetos armados con pistolas abordaron a un hombre de 47 años, quien caminaba por dicho sitio.



Los asaltantes lo amagaron y con lujo de violencia, pues trataban de arrebatarle la billetera.



El afectado intentó defenderse de los criminales, pero no lo logró ya que estos forsejearon con él y luego le dispararon para realizar su cometido, llevarse la cartera y huir.



Para que no muriera desangrado, la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un nosocomio para recibir atención médica.



Aún asi los paramédicos de Seguridad Pública se trasladaron al lugar junto con elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME).



Tiempo después los elementos adscritos al grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), efectuaron algunos rondines por la zona para tratar de dar con los asaltantes.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Pasadas las 10 de la noche de este lunes, un hombre resultó con un balazo en una pierna luego de ser asaltado.

