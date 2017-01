LeBron anota 26 puntos en victoria de Cavs ante Pelicans AP

Cleveland. Tampoco la gripe impidió una victoria más de LeBron James y compañía.



James anotó 26 puntos, pese a mostrar los síntomas de un virus que ha afectado a otros jugadores del equipo, y los diezmados Cavaliers vencieron el lunes 90-82 a los Pelicans de Nueva Orleáns.



Kyrie Irving estuvo fuera de acción por segundo encuentro consecutivo debido a rigidez en el tendón de la corva derecha. Cleveland tuvo sólo a 10 jugadores uniformados.



Kevin Love sumó 12 unidades y 11 rebotes por Cleveland a pesar de que jugó únicamente 24 minutos, tras sufrir una intoxicación por alimentos. El entrenador Tyronn Lue dijo que Love, quien pasó los últimos minutos en el camerino, perdió 10 libras (4,5 kilogramos) en los últimos días.



Channing Frye agregó 14 puntos para los campeones defensores de la NBA, quienes han ganado 13 de sus últimos 15 encuentros.



"Pese a lo mal que estaba todo esta noche, teníamos que encontrar la manera de salir adelante", dijo James.



Después de que Buddy Hield encestó dos tiros libres para acercar a los Pelicans a 84-82 con 2:56 minutos por jugar, James anotó seis puntos seguidos y bloqueó un disparo en un lapso de 1:47 minutos. Selló así el octavo triunfo de los Cavaliers en sus últimos nueve duelos.



Anthony Davis encestó 20 puntos y ganó 17 rebotes para los Pelicans, cuya racha de cuatro victorias consecutivas terminó.



Cleveland borró un déficit de 10 puntos en las postrimerías del tercer cuarto. Tomó la ventaja por 73-71 gracias a un enceste del novato Kay Felder, quien anotó ocho tantos en el último periodo.



Felder e Iman Shumpert terminaron con 12 unidades cada uno. Channing Frye, también resfriado, añadió 14.



"No hay pretextos, no importa qué pase con el equipo. Otro tiene que hacerse cargo. Cuando se le pide a alguien que juegue, debe estar listo", destacó James.



Los Cavs carecieron también de Mike Dunleavy, quien sufre un esguince del tobillo derecho; de J.R. Smith, afectado por una fractura del pulgar de la mano derecha, y de Chris Andersen, fuera de combate por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



