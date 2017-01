Legisladores llaman a cerrar filas con Peña Nieto Excélsior

Durante la Inauguración del Foro “Persona Digital”, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017, Javier Bolaños, presidente de la Cámara baja, enfatizó que son momentos de unidad.

No es momento de titubeos, no es momento de ceder a ninguna presión y por supuesto, no es momento de ceder ante ningún chantaje; más bien, es momento de mostrar con fortaleza y dignidad posiciones claras y metas concretas", puntualizó.

Por su parte, Pablo Escudero, presidente del Senado, recalcó que es necesario cerrar filas con el Jefe del Ejecutivo mexicano. Por ningún motivo debemos permitirnos siquiera la posibilidad de dar un paso atrás en todo lo que hemos logrado avanzar en ese difícil camino que se ha significado en la relación con los Estados Unidos", mencionó.



