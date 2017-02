'Lego Batman' mantiene primer lugar en taquilla Excélsior

Por su parte, el largometraje más caro que se ha hecho en China, The Great Wall, no pegó mucho en América del Norte.



Lego Batman recaudó 34,2 millones de dólares, solo 35% menos que la semana anterior.



Para este lunes, la película de Warner Bros, ya habrá sumado 100 millones.







Fifty shades darker, de Universal, recaudó 21 millones en su segunda semana, manteniendo el segundo lugar en taquilla.



The great wall recaudó 18,1 millones, pobre resultado para una película que tuvo un costo de producción de 150 millones. Pero la cinta ya ha sido un éxito en China, donde amasó 171 millones.



cine

the lego batman movie

película