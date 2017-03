Lego lanzará edición ‘Mujeres de la NASA’ Excélsior

Weinstock es la editora de MIT News y propuso este set hace un año, donde se incluía a cinco de las figuras femeninas más importantes de la Agencia Espacial.



Las mujeres han jugado papeles importantes en la historia del programa espacial estadunidense, sin embargo, en muchos casos, sus contribuciones no se conocen o no se aprecian lo suficiente, especialmente porque las mujeres han batallado con la aceptación en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeníera y matemáticas’, escribió Weinstock en su propuesta.



A través de la plataforma se hace una descripción y si más de 10 mil personas apoyan la propuesta, la junta de revisión de Lego debe checar el set y determinar si puede realizarse. Afortunadamente ‘Women of Nasa’ contó con muchisimo apoyo y Lego anunció el lunes que las figuras serán una realidad.



Las cinco mujeres que tendrán su figura son:



Margaret Hamilton: programadora, fue la encargada de desarrollar el software para las misiones Apolo a la luna.

Katherine Johnson: matemática y cientifica espacial, conocida por calcular y verificar todas las trayectorias del programa Mercurio y Apolo, incluyendo el Apolo 11 que alunizó.



Sally Ride: astronauta, fisica y maestra. Se convirtió en la primera mujer estadunidense en el espacio en 1983; fundó una compañía educativa para promover las ciencias en los niños.



Nancy Grace Roman: astrónoma, conocida como ‘la madre del Hubble’ por su papel fundamental en el desarrollo y planeación del Telescopio Hubble, uno de los más importantes del mundo. También desarrolló el programa de investigación de astronomía de la NASA.



Mae Jemison: se convirtió en la primera mujer afroamericana en ir al espacio en 1992. Fundó una compañía que desarrolla nuevas tecnologías y promueve las ciencias en los jóvenes.



Además de las figuras de las mujeres, el set incluten codigos que se utilizaron para las trayectorias a la luna en 1969, los instrumentos para calcular las misiones Mercurio y Apolo, un telescopio Hubble a escala, una cohete, propulsores y más.



De acuerdo a Lego, el set podría salir a la venta a finales de este año o a principios del 2018.



