Leicester tumba al Sevilla y se abre paso a cuartos de final

Leicester le dio la vuelta al 2-1 adverso que se llevó en el encuentro de ida, y acabó imponiéndose 3-2 en el marcador global, tras una vibrante noche en el estadio King Power.



Los goles del defensor Wes Morgan a los 27 minutos y de Marc Albrighton a los 54 sellaron la victoria.



"No lo puedo creer. Somos debutantes en la Liga de Campeones", comentó Mortan. "No esperábamos llegar tan lejos y aquí estamos".



Después de que el delantero Jamie Vardy recibió una falta frente a un vértice del área, Riyad Mahrez cobró un tiro libre en dirección a Morgan, quien desvió con un pie a segundo poste para ser el primer jamaiquino que anota en la Liga de Campeones.



"Ni siquiera vi que el balón venía, sólo lo metí, pero supongo que estuve en el momento y en el lugar adecuados", reconoció.



El tanto de Albrighton llegó mediante un tiro rasante y pegado al poste, luego que un centro de Mahrez fue rechazado en forma desatinada por Adil Rami.



Sevilla, cuyo enlace Samir Nasri fue expulsado a los 74 al recibir una segunda tarjeta amarilla por propinar un cabezazo, dejó escapar una oportunidad inmejorable para forzar una prórroga a los 79, cuando Steven N'Zonzi intentó convertir un penal.



El tiro del volante francés fue repelido por el arquero danés Kasper Schmeichel, quien se redimió tras cometer la falta que derivó en el cobro de la pena máxima.



Hace dos años exactos, Leicester era el colista de la Liga Premier.



Ahora, como el impensable campeón de Inglaterra, el ignoto club del centro de Inglaterra aguardará con ansias el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Juventus son sus posibles rivales. En la jornada, la Juve consiguió su boleto con una victoria por 3-0 en el global ante Porto.



Fue una noche de pesadilla para el conjunto español y su técnico argentino Jorge Sampaoli, quien fue expulsado en el tramo final por sus quejas a los árbitros. Sevilla buscaba clasificarse a la fase de cuartos del torneo por primera vez, pero no pudo con la intensidad del conjunto anfitrión.



"Estoy totalmente dolido... La desventaja del primer gol generó que ellos defendieran más atrás", manifestó Sampaoli. "Esto nos llevó a un esfuerzo enorme y al final las condiciones de esta eliminatoria fueron enormes".



En cuanto a Leicester, la historia sigue en su primera presentación en el torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa. Y todo apenas días después de que el club se hundió a la zona de descenso en la Premier, perdió la ida ante los andaluces y destituyó a Claudio Ranieri, el técnico que conmocionó al mundo un año atrás con la coronación en Inglaterra.



Tras la destitución del estratega italiano, Leicester ha hilvanado tres victorias consecutivas. Craig Shakespeare es el nuevo entrenador de Leicester y tiene la oportunidad de orquestar otro milagro.



