Leonardo Amaya, “el arte puede crear conciencia”

Su estilo se desarrolla dentro del surrealismo y el figurativismo. (Cortesía)



El artista estudia actualmente Ingeniería Civil en la UAZ. (Cortesía)



Una representación de Dioniso de Caravaggio. (Cortesía)



Sus cuadros son una parte de él. (Cortesía)



Sus dibujos mantienen constantemente una composición basados en la sección áurea. (Cortesía)



Sus creaciones son para él una manera de expresión. (Cortesía)



La obra data del 23 de noviembre del 2010. (Cortesía)



Alegoría a la Ingeniería. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Leonardo, estudia actualmente la carrera de Ingeniaría Civil en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y tiene 23 años.



Se desarrolla en el ámbito del dibujo y la pintura desde que una vez, cuando estudiaba la secundaria, le dejaron de tarea realizar una maqueta, después de que le sobrara suficiente material, para no desperdiciarlo, comenzó a garabatear y desde ahí, no paró.



Su estilo para él no tiene definición establecida, pero siempre ha tratado de orillarse a desarrollar sus cuadros dentro del surrealismo y el figurativismo.



Para Varela, el arte en general, ya sea crearlo o disfrutarlo, es una parte primordial para cualquier persona, puesto que tiene la capacidad de humanizar, crear conciencia de su entorno y aportar conocimiento al individuo, como en su momento lo logró el muralismo mexicano.



“Por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, lo que creó el maestro José Antonio Abreu, llevó la música a los barrios más marginados y alejó a niños del vandalismo y las drogas. Venezuela también dio al mundo a uno de los mejores directores de orquestas, que es el maestro Gustavo Dudamel”, expresó.



El joven universitario pretende mantenerse con un perfil bajo dentro de la comercialización de sus obras, pues cree que además de no ser muchas veces rentable, lo hace más como una parte de él, como entretenimiento y manera de expresión, puesto que algunos de sus cuadros los ha regalado a personas especiales para él, ya que representan “un pedazo de su alma”.



Varela pretende concentrarse en sus estudios y dejar su hobbie como un recordatorio de su humanidad.



