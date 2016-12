Les quitan el apoyo de Prospera a 77 burócratas Redacción

En 893 casos se indicó que la familia no cumplía con los criterios demográficos. En menor número, otras situaciones de baja fueron la defunción o que los beneficiarios ya no vivían en el estado.



Según un informe de Julio Antonio Sarabia, de Acceso a la Información en la Sedesol, se indica que las familias recibían desde 280 pesos mensuales hasta 8 mil 500, aunque la mayoría recibía 950.



Entre los señalados por ser servidor público figura Olga Román Arriaga, quien fue regidora en el Ayuntamiento de Sain Alto este año. Recibía 6 mil 770 pesos mensuales del programa de apoyo federal.

Sarabia indica que “la emisión de apoyos monetarios a cada familia se determina con base al cumplimiento de responsabilidades que marca el programa y a su infraestructura familiar”.



Alrededor de 98 mil familias zacatecanas están afiliadas a Prospera, que se refleja en una población total de 420 mil personas en todos los municipios del estado.



Alejandro Herrera Verdín, delegado de Prospera en Zacatecas, refirió que dicho programa, antes Oportunidades, identifica a las familias más vulnerables a través de encuestas donde se recuperan sus datos socioeconómicos.



Recordó que las dos principales bajas son el tiempo máximo de afiliación que es de entre ocho y 10 años, y la segunda que las familias ya no cumplan con los criterios de integración familiar.



Para esta última, que por lo general comprende a matrimonios de adultos mayores, se realizan canalizaciones a otros programas federales para no desatenderlos.



Herrera dijo que al ser dados de baja, las familias tienen la oportunidad de solicitar su reincorporación, aunque se favorece a quienes son de nuevo ingreso.



Otro de los factores para retirarles el apoyo es que alguno de los jefes de familia forme parte de la administración pública en cualquier nivel de gobierno.



En este sentido aseguró que cuentan con operativos de verificación permanente para detectar casos e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que se viole la naturaleza del programa.



El también exalcalde de Luis Moya puntualizó que a raíz de la modificación creada por Enrique Peña Nieto, el esquema brinda apoyo económico a estudiantes hasta el nivel profesional, que anteriormente sólo comprendía el nivel medio superior, hecho que catalogó como un cambio importante.



Recientemente la delegación de Prospera en Zacatecas emitió 970 tarjetas a los estudiantes registrados. “Hoy la familia aparte de recibir ese apoyo tiene la posibilidad de organizarse y de trabajar en un proyecto productivo. Les ayudamos a vincularse con distintos programas que tiene el Gobierno Federal para apoyar este tema”, dijo Herrera.



Con información de Karla Padilla y Alejandro Wong



