Leyenda del obispo Mendiola Manuel González Ramírez

Él y sus padres se vinieron a vivir a la ciudad de México en 1540. Realizó sus estudios en la Universidad de México y ya con su título de abogado se trasladó a Guadalajara. El día de su santo, el 4 de octubre de 1571 recibió una real cédula del rey Felipe II donde se le notificaba su nombramiento como obispo de la diócesis de Guadalajara.



Se le conoció como una persona bondadosa y caritativa. Fundó instituciones de beneficencia pública.

Un cuadro que existe en la catedral de Guadalajara relata que en una ocasión el obispo Mendiola encontró a un indígena que le solicitaba una caridad. En ese momento, el prelado se dio cuenta de que no traía dinero consigo, sin embargo, en ese preciso instante un alacrán iba caminando por una pared que estaba cerca de ellos, el obispo lo tomó y se lo dio al indígena, quien al recibirlo en sus manos se convirtió en una reluciente moneda de plata.



Los testigos del suceso quedaron sorprendidos y en voz baja comentaron que se trataba de un milagro. Se cuidaron de que el prelado no los escuchara.



En aquella época, Zacatecas pertenecía al obispado de Guadalajara. Por este motivo, el obispo Mendiola realizó una visita pastoral a este asentamiento minero a principios de 1576. Quizás nunca imaginó que en Zacatecas entregaría su alma al Creador.



Falleció en las minas de Zacatecas el 23 de abril de 1576. Fue sepultado en el interior de la parroquia mayor (donde más tarde se construiría la catedral).



Pasado un tiempo, sus restos fueron exhumados y tremenda sorpresa se llevaron los testigos, ya que al momento de desenterrar el cuerpo, este permanecía intacto. Tenía el mismo aspecto que cuando lo sepultaron.

Del obispado de Guadalajara reclamaron el cuerpo del obispo Mendiola en dos ocasiones ya que pretendían llevárselo a aquella ciudad, no obstante, los zacatecanos se negaron a entregarlo.



En 1597, es decir, 21 años después del fallecimiento del prelado, cuando se presentó en Zacatecas un representante de la mitra de Guadalajara quien traía la comisión de llevarse el cuerpo del obispo Mendiola.

Y ante la negativa de los zacatecanos por entregarlo, el enviado especial los amenazó con excomulgar a quienes se opusieran. De tal manera, que sólo así accedieron al traslado.



Se dice que cuando se hacían las gestiones para llevar el cuerpo a Guadalajara, un arriero se ofreció a transportarlo sobre el lomo de una hermosa mula blanca que era de su propiedad.



Cargando el cuerpo dentro de su caja mortuoria, el animal emprendió una carrera desenfrenada, dejando al arriero atrás, sin que este pudiera alcanzarla. Cuentan que a pesar de la enorme distancia que hay entre Guadalajara y Zacatecas, la mula llegó en una sola noche a su destino, sin fatigarse, y que al arribar a la puerta mayor de la catedral neogallega, tocó con las pezuñas delanteras.



Salió el sacristán, descargó la mula, la que cayó muerta en el instante que fue liberada de la preciosa carga.

A partir de entonces, el cuerpo del obispo Mendiola fue guardado en diversos recintos religiosos de Guadalajara.

Actualmente reposa bajo el altar principal de la catedral, junto a los restos de varios arzobispos, entre ellos, Juan Jesús Posadas Ocampo; sin embargo, el cuerpo ya no está completo, le faltan el brazo izquierdo, la mano derecha, ocho dedos de los pies, que algunas personas han robado para que les haga algún milagro.



Debemos reconocer que el paso del tiempo no perdona nada ni a nadie. En estos momentos, el cuerpo del obispo Mendiola no tiene el aspecto de una persona dormida o recién fallecida como se asegura que lo encontraron después de 21 años de haberlo sepultado en el siglo 16. Está momificado pero aún luce sus arreos episcopales.

*Cronista de Zacatecas



