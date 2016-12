Libran empresas sanciones del Inai Excélsior

En el recuento de las multas anuladas, se trata de 3 para Grupo Financiero Banamex; 1 para Operadora Oceánica Internacional S.A. de C.V; 1 para Afore XXI Banorte S.A. de C.V; 1 para BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple; 1 para Señalética y Publicidad, S.A. de C.V.; 1 para Caja Popular Cristo Rey S.C. de R.L. de C.V. y 1 más para Pharma Plus.



De acuerdo con la organización, las multas anuladas ascienden a más de 42 millones de pesos y en algunos casos fueron anuladas por errores en el procedimiento que son imputables al propio instituto.



Por ejemplo, en el caso de Oceánica, el Inai notificó de forma indebida de la ampliación del plazo para dictar la resolución en el procedimiento de imposición de sanciones; para la situación de la empresa Afore XXI Banorte no procedió, pues se consideró que el proceso administrativo de verificación se condujo ilegalmente.



En el caso de Banamex, la multa se anulo debido a que la retención de datos personales por parte de instituciones financieras debe ser hasta por un plazo de diez años, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, y a lo anterior se suma la existencia de errores en el procedimiento.



Para BBVA Bancomer y Señalética y Publicidad se declaró que la autoridad demandada dejó de otorgar el valor probatorio a las pruebas que se aportaron, por lo cual, la resolución era ilegal, para cada una.



En una solicitud de información hecha a principios de este año se señala que existen nueve juicios de nulidad y que el monto total de las multas nulificadas asciende a 42 millones 392 mil 811 pesos.



El monto por empresa se específica de la siguiente forma: Banamex con 28 millones 497 mil 276 pesos; Oceánica con 2 millones 493 mil 200 pesos; Señalética y Publicidad con 582 mil 840 pesos; Afore Banorte con un millón 246 mil 600 pesos; Bancomer con 6 millones 637 mil 900 pesos; Caja Popular Cristo Rey, con 2 millones 181 mil 550 pesos y Pharma Plus con 2 millones 45 pesos.



Cabe señalar que el Inai no posee la facultad para llevar a cabo el cobro de las multas que impone; además, tampoco está obligado a conocer si las multas son cobradas por las instancias pertienentes, o quienes ya llevaron a cabo el pago. “Dado que dentro de las atribuciones que cuenta este instituto, no se encuentran las relativas al cobro de las multas que llegue a imponer, su cobro corresponderá según trate, al Gobierno del Distrito Federal o de las entidades federativas, que conforme a su competencia territorial se encuentren facultadas para ello”, declaró el órgano de transparencia en una solicitud de información

Hasta octubre de 2016 se impusieron multas que ascienden a 263 millones de pesos, las multas nulificadas exceden 42 millones, y no existen datos oficiales que confirmen cuántas de ellas fueron cobradas. Juicios

En una solicitud de información presentada a principios de este año se señaló que existen nueve juicios de nulidad, y el monto total de las multas nulificadas asciende a 42 millones 392 mil 811 pesos



Son un total de siete empresas las que libraron las sanciones económicas por parte del Inai; siendo un total de nueve las multas nulificadas, pues una de ellas tiene tres multas.



Del 12 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2015 se presentaron 152 juicios de nulidad en los cuales el órgano de transparencia fue parte, bien como autoridad demandada o en el papel de tercer interesado.



