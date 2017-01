Liquidan a 55 trabajadores de confianza Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El alcalde, Humberto Rincón, con habitantes del municipio. (Cortesía)



El presidente municipal, Humberto Rincón García, reconoció esta situación.



Explicó que esa cifra de empleados se le fue heredada por el anterior gobierno municipal y no es posible seguir pagando.



Recordó que para poder cerrar el ejercicio 2016, el ayuntamiento solicitó 14 millones de participaciones federales.



De dicho monto, autoridades municipales previeron usar un excedente para poder saldar la deuda para liquidar al personal de confianza.



Además, recordó que hubo otros trabajadores que tuvieron que ser liquidados y para lo que se destinaron dos millones de pesos, deuda que aunque no está reconocida por la actual administración, el alcalde se comprometió a saldar.



Humberto Rincón se comprometió a entregar una administración saneada, pese a la difícil situación financiera que le fue heredada por su antecesor.



redaccion@imagenzac.com.mx OJOCALIENTE.- Un total de 55 trabajadores de confianza que dejó la anterior administración fueron despedidos y para lo cual el municipio tuvo que erogar 4.8 millones de pesos.El presidente municipal, Humberto Rincón García, reconoció esta situación.Explicó que esa cifra de empleados se le fue heredada por el anterior gobierno municipal y no es posible seguir pagando.Recordó que para poder cerrar el ejercicio 2016, el ayuntamiento solicitó 14 millones de participaciones federales.De dicho monto, autoridades municipales previeron usar un excedente para poder saldar la deuda para liquidar al personal de confianza.Además, recordó que hubo otros trabajadores que tuvieron que ser liquidados y para lo que se destinaron dos millones de pesos, deuda que aunque no está reconocida por la actual administración, el alcalde se comprometió a saldar.Humberto Rincón se comprometió a entregar una administración saneada, pese a la difícil situación financiera que le fue heredada por su antecesor. Agregar a favoritos ojocaliente

liquidación

finanzas

municipio

alcalde