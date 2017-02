Lista la CDMX para recibir a 2 mil 500 migrantes Excélsior

Señaló que en los 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS,) se han habilitado espacios para proporcionar atención y refugio a los migrantes que así lo requieran.

"Nosotros tenemos una estructura importante en los Centros de Atención e Integración Social que estarán a la orden para recibir a los migrantes y proporcionales lo más urgente que es alimentación, hospedaje, una muda caliente y obviamente todo un esquema de seguimiento médico”, señaló el secretario de Desarrollo Social.

Amieva Gálvez, mencionó que para la aplicación de este programa de atención a migrantes no se erogarán recursos adicionales a los del presupuesto que, durante este año se le otorgó a la dependencia a su cargo y que, asciende a 10 mil 284 millones de pesos.



Al acudir al acto protocolario de la publicación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, el funcionario capitalino resaltó las bondades del documento en materia de desarrollo social e indicó que se mantendrá atento al trabajo que realicen los asambleístas de las leyes complementarias.

"Yo resaltaría dos cosas, es todo un esquema que se denomina un sistema de derechos, un sistema progresivo en donde se recupera todo lo que ha sido la ciudad en temas de derechos sociales, como deben de protegerse, como deben de potenciarse y por otro lado como generar un apoyo no solamente económico, si no integral a través de un sistema social a aquellas personas que menos tienen”, agregó José Ramón Amieva.

Consideró que la Carta Magna de la capital agrupa la parte toral, y el eje del desarrollo social de la ciudad y subrayó que, ahora está la oportunidad de que a través de las leyes secundarias se complemente y se refuercen el trabajo realizado por los constituyentes en favor de la ciudadanía.



