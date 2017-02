Listo, proyecto para el nuevo cementerio en Calera Alejandro Castañeda

El panteón municipal está al límite de su capacidad.



El municipio invirtió 3 millones de pesos en el proyecto del panteón municipal. (David Castañeda)



El nuevo camposanto será más ordenado. (David Castañeda)







A pesar de que por años se presentaron quejas al ayuntamiento por las condiciones en las que están la primera y segunda sección del camposanto, en 2016 autoridades municipales por fin adquirieron un terreno contiguo para crear una tercera sección, donde tendrán un mayor control sobre los espacios.

Para este nuevo proyecto, se invertirán cerca de 3 millones de pesos.



La problemática de los espacios preocupaba a los calerenses en los últimos años, ya que los eran pocos y el amontonamiento de las tumbas pereciera una ofensa para sus difuntos, ya que era muy reducido.



Imagen realizó un recorrido por los terrenos del Panteón Municipal, el cual en próximas fechas estará dividido en tres secciones: panteón viejo, panteón nuevo y panteón actual.



En el abandono

En el espacio conocido como panteón viejo, no hay espacio alguno ni para caminar, se aprovechó hasta el último rincón de terreno para ser ocupado, tumbas colapsadas, basura y maleza, ya no son removidas y el abandono es evidente.



Al entrar a esta parte antigua del panteón se percibe un fuerte olor a excremento de cerdo del que se ya se han quejado los vecinos de las casas aledañas a las inmediaciones y que no han recibido la atención de las autoridades.



Nula planeación

En la segunda sección, mejor conocida por los habitantes de Calera como panteón nuevo, las condiciones cambian.



Aquí existe pavimentación en la mayoría del terreno, la basura está en pequeños montículos que después son recogidos, pero los espacios ya están limitados a las personas que los compraron desde hace tiempo o a las familias que acapararon lugares con pequeños mausoleos o enormes recintos que parecieran la capilla central del cementerio.



El sobrecupo de esta sección es evidente, con tumbas que tuvieron que ser colocadas sobre los pasillos que estaban destinados a los vehículos, a los transeúntes y a las maniobras de construcción, además de las tumbas que parecieran casi empalmarse una sobre otra.



Justo en el centro del panteón nuevo sobresale una edificación que en una primera instancia pudiera confundirse con una capilla funeraria, pero se trata de un espacio destinado a una sola familia.



La enorme construcción que esta inconclusa desde hace varios años, tiene 30 espacios dobles, que da un total de 60 espacios, de los cuales solo se han ocupado tres de ellos.



Una familia que visitaba a uno de sus difuntos comentó que desde hace más 10 años saben de la construcción que ha tenido avances espontáneos, dijeron desconocer a quien pertenece, pero coincidieron en que es un desperdicio de espacios y un abuso ya que alrededor de la monumental construcción hay pequeños espacios familiares para cuatro o seis personas.



El nuevo proyecto

La tercera sección del panteón municipal de Calera o panteón actual, está conformado por 4 hectáreas que tendrán una barda perimetral y donde el gobierno municipal invertirá cerca de 3 millones de pesos.



David Burciaga, director de Obras Públicas, explicó que el nuevo espacio tendrá capacidad para 13 mil fosas dobles para evitar una sobrepoblación, además de pasillos amplios y una capilla de descanso.

En el sitio que aún no tiene barda perimetral, ya se pueden observar algunas tumbas, las cuales han sido elaboradas sobre la marcha y con la demanda de espacios en las defunciones.



Trabajadores que realizaban labores de excavación para la construcción de fosas, comentaron que en la nueva sección del panteón ya no se podrá acaparar espacios familiares para los difuntos, esto con la finalidad de evitar lo que pasó en la segunda sección.



Las personas que no tienen espacio en la segunda sección son sepultadas en la nueva demarcación donde los trabajos de infraestructura son lentos y no se tiene fecha final para de ejecución total.



