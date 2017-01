Listos los tribunales para defender al país: Elías Azar Excélsior

Édgar Elías Azar, presidente de la Conatrib, dijo que los poderes judiciales no pueden tener sumisión, por lo que llamo a la unidad para defender los intereses de México.

Hoy más que nunca los mexicanos necesitamos estar unidos, y por eso el evento de hoy, tiene un significado muy especial. No es nada más izar una bandera, es decirle a todo el pueblo de México que los tribunales estamos con el presidente", comentó

Reconoció que la relación entre México y Estados Unidos es muy importante para el desarrollo de ambas naciones, por lo que se debe de basar en el respeto. Lo menos que podemos exigir es respeto, un diálogo cordial y con energía que es el que ha hecho el señor presidente. Ni sumisión, ni vamos a bajar la cabeza", detalló.

Confío en que la relación con Estados Unidos se base en el diálogo, sin embargo, en caso de ser necesario, los tribunales se encuentran listos para defender los intereses del país. Estamos listos para ayudar en cualquiera de los problemas. ¿Cuáles se van a presentar?, no lo sabemos. Esto es una caja oscura. ¿Qué se está negociando con el TLC?, tampoco lo sabemos. Hay una buena delegación mexicana hoy en los Estados Unidos. Se está negociando todo lo que se pueda", informó.

Elías Azar pidió paciencia a los más de seis millones de connacionales en la Unión Americana, y los instó a estar atentos ante cualquier situación.



