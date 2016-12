Llegó la Navidad… y también la apatía, pero ¿a qué se debe? Excélsior

En entrevista con Excélsior, Manuel González Oscoy, maestro de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica: “desde el punto de vista psicológico se habla de una apatía, abulia y anhedonia. "La anhedonia es cuando se deja de sentir placentero todo aquello que antes nos gustaba. La apatía y la abulia se manifiestan cuando ya no tenemos ganas de movernos, ya las cosas no nos afectan, y tenemos este ánimo de tristeza marcado que muchas veces no nos deja ni salir de la cama.”

El investigador de la máxima casa de estudios explica que algunos de los factores que detonan la depresión navideña son la pérdida de un ser querido, sufrir la lejanía de la familia, la carencia del contacto humano o incluso el consumismo que caracteriza a las fiestas de fin de año.



Le pongo un ejemplo: para muchos asalariados hay la derrama económica del aguinaldo, pero las personas con empleo informal que no lo reciben, también tienen la presión por las compras. Hay que regalarle a la familia, comprar los obsequios de los hijos, la cena, todo esto va formando una problemática económica. "Existe además la presión y el énfasis que se genera por estar acompañados y en familia y cuando por diversas circunstancias no se puede, la persona se siente agobiada por la presión social y la alegría de las fiestas se convierte en melancolía”, detalla González Oscoy.

El Psicólogo de la UNAM explica que las mujeres son el sector de la población más proclive a la depresión y por tanto, hay mayores probabilidades de que se vean afectadas por la depresión navideña.



No obstante, explicó que hay tres grupos que específicamente son más vulnerables a este trastorno psicosocial: los ancianos, los migrantes y los reclusos.



Las personas de la tercera edad que se han ido enfrentando a un proceso de soledad a lo largo de su envejecimiento muchas veces tienden a deprimirse más en esta época porque ya no pasan mucho tiempo con sus seres queridos o aunque estén acompañados se sienten olvidados y abandonados, por esta razón hay que ponerles toda la atención que requieren. "Otra población vulnerable son los internos que en los centros de reclusión, que lo que más desean es estar con la familia. Y los migrantes, porque cuando no cuentan con los recursos económicos o los documentos para viajar pues se quedan alejados de sus seres queridos y se deprimen”, señala el especialista.

Manuel González Oscoy explicó además que otro tipo de depresión que surge en esta época del año, es la estacional que tiene origen psicofisiológico y que generalmente surge en países nórdicos que reciben menos luz solar en esta época del año.



"Se trata de un trastorno que tiene que ver con el clima y la poca o nula luz solar. En términos generales, el tratamiento es con fototerapia o con la exposición a la luz del sol”, concluyó.



