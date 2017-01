Llama el IMSS a evitar productos milagro para bajar de peso Redacción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Zacatecas, a través de su Coordinación de Nutrición, con el interés de salvaguardar siempre la salud de la población derechohabiente y usuarios en general, exhorta a evitar someterse a procesos o productos que bajo la promesa de ayudar a la perdida rápida de peso, pueden generar complicaciones graves. “El deseo de bajar de peso a inicio de año genera un incremento en la consulta de nutrición, depende del apego y los hábitos, después de diciembre, viene el día de la candelaria y luego semana santa y si no cambiamos hábitos,



​así cualquier fecha podría ser un aspecto que tendríamos como momento de romper con los cuidados necesarios y por ende tener una descompensación”, así lo informó la nutrióloga adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 4 del IMSS en Zacatecas, Mónica Hernández de la Torre. Recomendó no seguir recomendaciones de internet, Facebook y otras redes sociales, por lo que hacer caminata-ejercicio y tomar agua de una manera paulatina sobre todo si no es habitual, evitar la ingesta excesiva de alimentos y quitar azucares, son las recomendaciones principales.



Concientizar otorgando información en cuanto a la importancia de una buena alimentación, los beneficios y los riesgos al no tener una ingesta balanceada son tan solo algunos de las actividades que se realizan en busca de lograr que cada vez sean más las personas que lleven una vida saludable. “Trabajamos enseñándoles menús y porciones, sin embargo el trabajo más importante está en los pacientes, además, deben desechar la idea de que dejar de comer permitirá perder peso, por el contrario trae repercusiones como hacer lento el metabolismo, generar diabetes por ayunos prolongados, y otras complicaciones”, destacó Hernández de la Torre. Según la especialista, del total de pacientes apenas el cinco por ciento acude a consulta por propio interés de cuidar su alimentación, mientras que el 60% son referidos al área y el resto por recaídas ante una enfermedad crónica.



Es fundamental considerar la actividad física diaria, comenzando al menos con 20 minutos y después a la semana aumentar, además de visitar a un profesional para que sea quien valore el estado actual y en base a ello, indique lo necesario.



El IMSS recuerda a la población que no es la cantidad sino la calidad de lo que se come diariamente, por lo que invita a hacer conciencia de que la obesidad es una enfermedad crónica, entonces como tal hay que llevar un tratamiento que evite complicaciones mayores.



