Llama Morena a realizar protestas pacíficas contra el "gasolinazo" Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Fernando Arteaga, dirigente estatal de Morena.



Este 4 de enero, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó una rueda de prensa para dar a conocer su postura respecto al incremento de la gasolina y las protestas que se realizaron en el estado.



Fernando Arteaga, presidente estatal de Morena, dijo que el partido se opuso a todas las iniciativas de la Reforma Energética y se solidariza con los manifestantes; sin embargo, no participarán porque no quieren politizar un movimiento de índole social.



Señaló que los zacatecanos tienen la obligación de expresar su inconformidad a través de manifestaciones pacíficas y el partido los respaldará. "Acompañaremos y respaldaremos todas las iniciativas que surjan de la sociedad para resistir por la vía legal y pacífica este atraco", dijo. El dirigente explicó que el costo del combustible aumentó sin justificación en las últimas décadas, ya que, en 1979, un día del salario mínimo de los mexicanos alcanzaba para comprar hasta 30 litros de gasolina y ahora solo cinco.



También, dijo que hay seis refinerías en el país que trabajan con solo el 40% de sus capacidad sin razón aparente.



Arteaga aseguró que Morena buscará disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), ya que representa un ingreso de 300 mil millones de pesos para la Secretaría de hacienda y cuatro pesos más del costo de cada litro.



Finalmente, hizo un llamado a realizar protestas pacíficas y no caer en "las provocaciones del gobierno", quien, aseguró, buscará sacar provecho de la desesperación ciudadana.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- La desesperación y la rabia no deben hacernos confundir; tenemos que resistir y buscar nuevas alternativas para lograr un equilibrio fiscal, aseguró, dirigente estatal de Morena.Este 4 de enero, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó una rueda de prensa para dar a conocer su postura respecto al incremento de la gasolina y las protestas que se realizaron en el estado.Fernando Arteaga, presidente estatal de Morena, dijo que el partido se opuso a todas las iniciativas de la Reforma Energética y se solidariza con los manifestantes; sin embargo, no participarán porque no quieren politizar un movimiento de índole social.Señaló que los zacatecanos tienen la obligación de expresar su inconformidad a través de manifestaciones pacíficas y el partido los respaldará.El dirigente explicó que el costo del combustible aumentó sin justificación en las últimas décadas, ya que, en 1979, un día del salario mínimo de los mexicanos alcanzaba para comprar hasta 30 litros de gasolina y ahora solo cinco.También, dijo que hay seis refinerías en el país que trabajan con solo el 40% de sus capacidad sin razón aparente.Arteaga aseguró que Morena buscará disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), ya que representa un ingreso dede pesos para la Secretaría de hacienda y cuatro pesos más del costo de cada litro.Finalmente, hizo un llamado a realizar protestas pacíficas y no caer en "las provocaciones del gobierno", quien, aseguró, buscará sacar provecho de la desesperación ciudadana. Agregar a favoritos zacatecas

morena

protestas

fernando arteaga