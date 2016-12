Llama PRD a agotar todas las alternativas para evitar gasolinazos Excélsior

La líder nacional de PRD, Alejandra Barrales llamó a que las instancias federales agoten todas las medidas necesarias para evitar que la liberación de los precios de los combustibles, genere un costo para la ciudadanía. En el tema de las gasolinas el gobierno federal debe agotar otras alternativas antes de pasarle el costo a la ciudadanía”, afirmó durante entrevista radiofónica.

Asimismo, señaló que el tema de los gasolinazos, así como el problema de abastecimiento son un tema sensible para la sociedad, por lo cual se han generado voces de enojo. Estamos en el riesgo de un estallido social está latente en estos momentos”, sentenció.

Al respecto, Barrales abundó que el PRD no ha sido el promotor de las movilizaciones que se han gestado en redes sociales y cadenas de WhatsApp, a raíz de la liberación de los costos de la gasolina.



Sin embargo, sostuvo que en torno al tema de alza en los precios de los combustibles, existen coincidencias de desagrado entre el partido y la ciudadanía, ante lo cual adelantó que habrán de realizar una serie de acciones para manifestar su oposición a los gasolinazos.



