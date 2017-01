Llama PRI a empresas de EU a no dejarse intimidar e invertir en México Excélsior

Recordó que el mundo reconoce a nuestro país por el conjunto de reformas estructurales que se han implementado, así como por su capacidad de cambio y determinación para transformarse y evolucionar.



Sostuvo que en la nueva relación bilateral de México con Estados Unidos, debemos actuar con determinación, dignidad y en unidad para beneficiar a nuestra nación.



Dijo que los principios de política exterior que le dieron prestigio a México, como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, continúan vigentes, porque la soberanía nacional no está sujeta a negociación.



Aseguró que el Jefe del Ejecutivo privilegiará el diálogo y la negociación, al tiempo que promoverá de manera indeclinable el respeto a los derechos de los mexicanos que viven y trabajan en territorio estadounidense.



“En esta nueva etapa de nuestra relación con los Estados Unidos y su presidente Donald Trump, México mantendrá su determinación de cambiar, transformarse y evolucionar, para continuar avanzando en la ruta del desarrollo y el bienestar de los mexicanos".



“Nuestra posición geográfica, recursos naturales y capacidad de trabajo nos permitirán lograr una convivencia de respeto a las libertades y los derechos con nuestros vecinos del norte”, aseguró.



elpais@imagenzac.com.mx

estados unidos

empresas

pri