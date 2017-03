Llama Semujer a crear una agenda que coloque a las mujeres periodistas como agentes de cambio Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Derivado de esta mesa de trabajo, la Semujer se comprometió a elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de las periodistas zacatecanas; brindar asesoría jurídica a mujeres periodistas desempleadas, y proponer la incorporación de una cuarta medida afirmativa dentro de las reglas de operación de los programas de financiamiento de esta dependencia.



La Secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, dijo que con esta mesa comienzan los trabajos y actividades para hacer conciencia en todos los sectores de la sociedad acerca de los avances y retrocesos que enfrentan las mujeres para que sea pleno el ejercicio de sus derechos humanos.



El trabajo periodístico, agregó la Secretaria de las Mujeres, es fundamental no sólo para informar a la ciudadanía, sino porque en esta ardua labor se refleja el ejercicio del derecho a libre expresión, reconocido en México y en Zacatecas.



Añadió que este ejercicio implica investigar, difundir y recibir la información veraz y oportuna. A dicho trabajo, explicó, las mujeres se han incorporado desde el siglo 19 y han ganado espacios como resultado de su empeño y tenacidad; incluso, en algunas ocasiones ha cobrado la vida de varias periodistas.



Asimismo, hizo una invitación a reflexionar sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación, ya que través de éstos se conocen las diversas formas de ser mujer. Son muchos los retos que enfrentan las que se dedican a esta profesión.



Los medios de comunicación son un espacio informativo, educativo y de democratización, pero también de reivindicación de los derechos humanos, a través de los cuales se pueden colocar temas de agenda pública a favor de las mujeres, además de promover el cambio social para la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente, refirió.



Rivero Garza llamó a las periodistas a preguntarse sobre los contenidos que se generan para los medios de comunicación y reflexionar acerca de las formas que se pueden implementar para lograr un cambio social en la equidad, así como mejorar el lenguaje de género; pero, sobre todo, cómo promover el empoderamiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres a través del oficio periodístico.



Sobre este punto en particular, la funcionaria llamó a revisar cuál es el papel que juegan las mujeres periodistas en la sociedad zacatecana, cómo son tratadas en los contenidos de los medios de comunicación; acerca de quién escribe, cómo escribe y cómo es escuchada la voz femenina.



Finalmente, Rivero Garza invitó a todas las participantes a trabajar por un objetivo en común, que no es más que impulsar el reconocimiento de todas las mujeres periodistas en Zacatecas, "seamos una historia exitosa a partir de una ética".



Por su parte, Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema DIF Estatal Zacatecas, invitó a que las mujeres ya no sean visibilizadas como víctimas, sino como seres capaces, inteligentes y generadoras de cambio, donde no se hable de lo que nos falta, sino de lo que podemos dar, para diluir cualquier retórica; "muestra de lo mucho que aportamos a Zacatecas", expresó.



La titular del organismo asistencial añadió que espera que la agenda propuesta por la Semujer, y que será integrada con las periodistas, sea constructiva y propositiva, "busquemos soluciones en todos los espacios", enfatizó.



A su vez, María Teresa Velázquez Navarrete, directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), hizo una presentación sobre su investigación de la historia no escrita de la radio, en la que resaltaron dos pioneras zacatecanas.



Explicó que el primer programa de radio conducido por una mujer en Zacatecas fue "Rebeca y sus amigas", a cargo de Julia Santillán de Acevedo, en la XELK, un programa de revista con secciones como recetas de cocina y consejos del corazón.



La misma Julia Santillán y su madre operaban las maquinas del radio, Julia se hacía cargo de la XELK y su madre de la XEMA.



Otra pionera fue Magdalena Rodríguez de Cervantes Corona, quien fundó, en 1984, la radio cultural en Zacatecas, "Estéreo DIF", con una inversión de 25 millones de pesos. El objetivo era difundir las actividades del DIF, para que la gente accediera a apoyos y programas.



Tere Velázquez, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en el año 2003, manifestó sentirse impactada por la dignidad, fortaleza y humildad de doña Magdalena, quien colocó en la agenda pública las cosas importantes que necesitaba Zacatecas en esa época. Por ejemplo, subrayó que la radio cultural fue impulsora de las campañas de vacunación para niños en la entidad.



Para finalizar el evento, la Presidenta Honorífica del Sistema DIF Estatal Zacatecas reconoció el trabajo diario de las mujeres periodistas y les expresó que en ella encontrarán solidaridad real, que se deriva de la hermandad entre mujeres; percibirse como iguales, que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad de diversas maneras, según informó un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de las Mujeres (Semujer) realizó una mesa de trabajo con mujeres periodistas, con el objetivo de elaborar una agenda conjunta que contribuya a un cambio social.Derivado de esta mesa de trabajo, la Semujer se comprometió a elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de las periodistas zacatecanas; brindar asesoría jurídica a mujeres periodistas desempleadas, y proponer la incorporación de una cuarta medida afirmativa dentro de las reglas de operación de los programas de financiamiento de esta dependencia.La Secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, dijo que con esta mesa comienzan los trabajos y actividades para hacer conciencia en todos los sectores de la sociedad acerca de los avances y retrocesos que enfrentan las mujeres para que sea pleno el ejercicio de sus derechos humanos.El trabajo periodístico, agregó la Secretaria de las Mujeres, es fundamental no sólo para informar a la ciudadanía, sino porque en esta ardua labor se refleja el ejercicio del derecho a libre expresión, reconocido en México y en Zacatecas.Añadió que este ejercicio implica investigar, difundir y recibir la información veraz y oportuna. A dicho trabajo, explicó, las mujeres se han incorporado desde el siglo 19 y han ganado espacios como resultado de su empeño y tenacidad; incluso, en algunas ocasiones ha cobrado la vida de varias periodistas.Asimismo, hizo una invitación a reflexionar sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación, ya que través de éstos se conocen las diversas formas de ser mujer. Son muchos los retos que enfrentan las que se dedican a esta profesión.Los medios de comunicación son un espacio informativo, educativo y de democratización, pero también de reivindicación de los derechos humanos, a través de los cuales se pueden colocar temas de agenda pública a favor de las mujeres, además de promover el cambio social para la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente, refirió.Rivero Garza llamó a las periodistas a preguntarse sobre los contenidos que se generan para los medios de comunicación y reflexionar acerca de las formas que se pueden implementar para lograr un cambio social en la equidad, así como mejorar el lenguaje de género; pero, sobre todo, cómo promover el empoderamiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres a través del oficio periodístico.Sobre este punto en particular, la funcionaria llamó a revisar cuál es el papel que juegan las mujeres periodistas en la sociedad zacatecana, cómo son tratadas en los contenidos de los medios de comunicación; acerca de quién escribe, cómo escribe y cómo es escuchada la voz femenina.Finalmente, Rivero Garza invitó a todas las participantes a trabajar por un objetivo en común, que no es más que impulsar el reconocimiento de todas las mujeres periodistas en Zacatecas, "seamos una historia exitosa a partir de una ética".Por su parte, Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema DIF Estatal Zacatecas, invitó a que las mujeres ya no sean visibilizadas como víctimas, sino como seres capaces, inteligentes y generadoras de cambio, donde no se hable de lo que nos falta, sino de lo que podemos dar, para diluir cualquier retórica; "muestra de lo mucho que aportamos a Zacatecas", expresó.La titular del organismo asistencial añadió que espera que la agenda propuesta por la Semujer, y que será integrada con las periodistas, sea constructiva y propositiva, "busquemos soluciones en todos los espacios", enfatizó.A su vez, María Teresa Velázquez Navarrete, directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), hizo una presentación sobre su investigación de la historia no escrita de la radio, en la que resaltaron dos pioneras zacatecanas.Explicó que el primer programa de radio conducido por una mujer en Zacatecas fue "Rebeca y sus amigas", a cargo de Julia Santillán de Acevedo, en la XELK, un programa de revista con secciones como recetas de cocina y consejos del corazón.La misma Julia Santillán y su madre operaban las maquinas del radio, Julia se hacía cargo de la XELK y su madre de la XEMA.Otra pionera fue Magdalena Rodríguez de Cervantes Corona, quien fundó, en 1984, la radio cultural en Zacatecas, "Estéreo DIF", con una inversión de 25 millones de pesos. El objetivo era difundir las actividades del DIF, para que la gente accediera a apoyos y programas.Tere Velázquez, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en el año 2003, manifestó sentirse impactada por la dignidad, fortaleza y humildad de doña Magdalena, quien colocó en la agenda pública las cosas importantes que necesitaba Zacatecas en esa época. Por ejemplo, subrayó que la radio cultural fue impulsora de las campañas de vacunación para niños en la entidad.Para finalizar el evento, la Presidenta Honorífica del Sistema DIF Estatal Zacatecas reconoció el trabajo diario de las mujeres periodistas y les expresó que en ella encontrarán solidaridad real, que se deriva de la hermandad entre mujeres; percibirse como iguales, que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad de diversas maneras, según informó un comunicado. Agregar a favoritos semujer

periodismo

mujeres periodistas

sizart