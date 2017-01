Llama Tello a cerrar filas en contra de la delincuencia Karina Navarrete

“Lo que la gente quiere hoy es paz, tranquilidad y sentirse segura”, dijo.



Destacó que las políticas públicas tendrán que ser serias, sensatas y enfocadas a devolverle a la ciudadanía la tranquilidad, que se acorten desigualdades, donde realmente se generen oportunidades y donde en las colonias que hoy se ven atacadas por delincuencia se recupere el tejido social.



“Por eso he decidido que el principal programa que yo tengo que hacer es tomar Zacatecas, así como hace un siglo se tomó Zacatecas en un evento sangriento, que hoy se recuerda como un momento cumbre en la Revolución de nuestro país”, expresó.



Detalló que la sociedad, Iglesia, gobierno y empresarios deben de ser partícipes en la recuperación del estado y generar las condiciones para transitar y vivir, por lo que reconoció el trabajo y valentía de los elementos de la policía estatal.



“Hoy no cualquiera quiere ser policía, hoy hay temor, hay riesgo y es mi responsabilidad generar mejores condiciones”, dijo Tello.



Aseveró que la política más importante de su gobierno será generar condiciones de prevención, “para detener ese baño de sangre en el que está inmerso este país”, por lo que se buscará llegar al reclutamiento de mil elementos capacitados al mes de febrero, además de aumentar el número de policías ministeriales y de tránsito.



“Los elementos nunca serán suficientes, los presidentes municipales se deben involucrar y deben de fortalecer las policías preventivas, pero sobre todo este gran movimiento de la Toma de Zacatecas en el ámbito preventivo y en el ámbito de recuperar valores”, dijo.



Asimismo anunció que para la siguiente quincena se otorgará un bono de 2 mil pesos a los 956 elementos de la policía estatal como parte del reconocimiento a su servicio,



Froylan Carlos Cruz, secretario de Seguridad Pública del estado, destacó que los valores fundamentales del sistema general de seguridad son honor lealtad y disciplina, parte fundamental en los elementos policiacos.



“La seguridad a es una necesidad imperante que requiere del policía y de una entrega que conlleve a garantizar un clima de tranquilidad, confianza, sana convivencia y paz”, por lo que priorizó la materialización de la carrera profesional del policía.



“El desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos estructurados y enlazados que comprenden la carrera policial”, además de que ya se trabaja de forma coordinada con el Instituto de formación Profesional y con un plan de trabajo sin que represente ninguna erogación de tipo económico para el estado. “Esto sin duda es el mejor regalo para ustedes”. Asimismo se otorgó el reconocimiento del policía del año a Juan Carlos Pereira.



