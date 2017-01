Llama Tello a los jóvenes a no involucrarse en delitos Redacción

El gobernador Alejandro Tello ´visitó el plantel Víctor Rosales del Cobaez. (Cortesía) Alejandro Tello en coparticipación con la sociedad zacatecana, sobre todo con los jóvenes, porque integran un sector de atención prioritaria.



Por ello, Tello llamó a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres (Cobaez) plantel Víctor Rosales, para que se informe, se sume a las acciones del programa No te involucres y sean, desde ahora, parte importante de la prevención del delito; “la seguridad es mi principal reto”, dijo.



En un comunicado, se informó que Tello entabló un diálogo directo con los jóvenes estudiantes, al término de la plática que sostuvo el secretario de Seguridad Pública, el general Froylán Carlos Cruz, para alertarlos sobre los peligros que implican tanto las adicciones como participar en algún acto ilícito. “No te Involucres, incluye que se realicen periódicamente este tipo de pláticas en diversas instituciones educativas, tal y como ya se ha hecho, para generar conciencia en los jóvenes acerca de los peligros que existen en las calles y la manera en que pueden prevenirlos”, destacó el gobernador. Expresó que los grupos delincuenciales buscan enganchar fácilmente a la juventud mediante diversos medios, como las redes sociales, y que es real el peligro de que algunos puedan caer en la tentación; sin embargo, les recalcó que no vale la pena, porque en la mayoría de los casos terminan mal.



El gobernador del Estado fue claro al expresar a los alumnos que quien se involucra con algún grupo delincuencial no lo hace solo, ya que deja expuesta a su familia a las amenazas y represalias por parte de gente sin ninguna clase de escrúpulos.



Lo que sí vale la pena es esforzarse día a día, estudiar y comportarse de manera correcta, para que sean hombres y mujeres de bien, productivos y que puedan convertirse en el futuro del estado de Zacatecas.



alejandro tello

guadalupe

delitos