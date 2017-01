Llega otro refuerzo al América; ‘es un equipo espectacular’ Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El juvenil espera desempeñarse bien para abrirle las puertas a varios ticos (Foto tomada de @serolf2888). (Cortesía) Gerson Torres, exjugador del Herediano de Costa Rica, llegó a la Ciudad de México para reforzar al América.



​El seleccionado tico estará en el cuadro sub 20 de los azulcremas, a la espera de una oportunidad en el primer equipo.



He venido dando pasas gigantes desde que estoy en Primera División. En Costa Rica inicié en un equipo pequeño, luego pasé a uno de los grandes de mi país y gracias a Dios me llamaron a la selección mayor. Ahora vengo al América, que es un paso gigante, es un espectacular equipo”, dijo el futbolista de 19 años.



Torres se convierte en el octavo jugador de Costa Rica en vestir la playera de las Águilas en la historia. Desde 1948, ningún jugador del país centroamericano jugaba con el conjunto que ahora dirige Ricardo Antonio La Volpe. “Creo que fue mucho, hace tiempo un jugador de Costa Rica no estaba en el futbol mexicano, ahora me toca a mí, jugar bien para abrirle la puerta a muchos más que quieren venir”, agregó.



