Llegamos a buenos acuerdos: García Murillo

ZACATECAS.- Afortunadamente se llegó a buenos acuerdos y la asignación de un convenio para conjuramiento de huelga dijo Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez).Por lo que se ratificó el convenio para que no fueran afectadas las clases de más de 17 mil alumnos en el estado.Informó quehasta el momento se otorgó el pago al personal de base, sin embargo no se ha realizado el pago al personal de confianza.Destacó que la problemática se da año con año, en los meses de enero y febrero, en esta ocasión debido a que no se tenía firmado el convenio de colaboración de pesos a peso, por lo que la federación no aportó el recurso."Nos preocupa que esta situación se siga dando de esta manera, algo curioso es que si ayer llegamos al acuerdo de no llegar a huelga no se hubiera pagado la quincena", dijo.Detalló que para el pago de los trabajadores se necesitó el recurso de 7 millones y medio, además del recurso pendiente del fondo de ahorro y dos cuotas sindicales de los que asciende a los 2 millones y medio de pesos.Aseveró que durante el 2017 la Federación aportará un recurso mayor a los 284 millones distribuido en las 12 mensualidades para el pago de los trabajadores del Cobaez."Tomemos esto como un área de oportunidad y no como una debilidad", expresó que se debe de revisar de forma conjunta las condiciones laborales de los agremiados, para solucionar la problemática que se acentúa al final de cada año, y que en esta ocasión es de 130 millones de pesos.

supdacobaez

cobaez

zacatecas

alejandro tello cristerna