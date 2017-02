El Runrún: Lloran los ricos de Guadalupe Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Claudia Corichi. (Cortesía) Enrique Flores, el ayuntamiento registra 40% de rezago en predial. Históricamente muchos contribuyentes acumulan deudas hasta de 10 años. En 2017, hasta el 31 de enero, habían cumplido con el predial 37,713 de 85,325 contribuyentes. Es decir, 44.2% del total. La caja registradora del municipio recibió 20 millones 543 mil 867 pesos.



Crema y nata

En Bernárdez existen 897 domicilios registrados. El terminar enero habían pagado predial los propietarios de 607 que representan 68%. A los 290 restantes, 32% del universo, se les empezará a recordar su obligación de contribuir con la hacienda municipal para poder, como lo hacen constantemente, exigir mejores servicios. En Bernárdez, a partir de que Ricardo Monreal Ávila compró una casa, y luego construyó otra, todos los políticos anhelaron vivir en ese suburbio. Hasta la “socialista” Claudia Corichi, cuando su mamá Amalia García Medina gobernaba, se hizo de una mansión frente al green del campo de golf. Mucho tiempo la casa permaneció desocupada. Era sólo para dar estatus social. Y Claudita, desde luego, nunca pagó su predial.



Políticos de pesos

Entre los vecinos de Bernárdez abundan figuras de la política. Destacan el gobernador Alejandro Tello Cristerna y su vecino de al lado Carlos Pinto, expresidente del PRD; Jorge Miranda, titular de la Secretaría de Finanzas; los diputados Claudia Anaya, Roy Barragán Ocampo y Jorge Torres; los magistrados Felipe Borrego y Norma Contreras; Víctor Rentería, Raymundo Cárdenas, Rafael Sescosse, Raúl Brito Berumen, César Deras y Héctor Pastor, secretario gobierno de Guadalupe y el alcalde y exalcalde de ese municipio, los hermanitos Enrique y Rafael Flores Mendoza.



Estafa en el IMSS

Siempre al acecho de fortuna rápida y fácil, la burocracia nuevamente fue víctima de un timo. Ahora le tocó turno a la del IMSS. Y lo más seguro es que los estafadores queden impunes. A menos que el delegado Sergio Zertuche, a quien no le asustan ni el sindicato ni los problemas, tome cartas en el asunto. En la Seduzac, el año pasado, sucedió algo similar. Muchos empleados fueron estafados con una pirámide de oro. Y nada pasó. Quizá porque atrás estaba José Luis Santoyo, en ese entonces coordinador administrativo. Hoy ocupa el mismo cargo en Secampo. Fito Bonilla debe ponerse muy listo para que no vuelva a hacer de las suyas..



Flor de la abundancia

La estafa a burócratas del IMSS fue a través de “La Flor de la Abundancia”. Algunos de los timados señalan a Elena Espinoza Bañuelos, adscrita en la subdelegación, como autora intelectual. La mecánica fue la misma de otros chanchullos conocidos. Los incautos aportaban 24 mil pesos con la esperanza de recibir 196 mil una vez que consiguieran meter a otras 10 personas al jueguito. Y según parece, la única que salió con la talega llena fue esa señora Espinoza.



Jóvenes valerosos

Cumplió un año la organización Jóvenes Chambeando por Zacatecas que lidera Rafael Romero, secretario particular del secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. Este grupo, cuyo objetivo es apoyar, escuchar y atender a los grupos más vulnerables de la sociedad, como las personas de la tercera edad en abandono, fue fundamental para el triunfo en las urnas del gobernador Alejandro Tello Cristerna. Lo más destacaba de Jóvenes Chambeando es que sus integrantes chambean sin esperar nada a cambio. Ayudan por vocación, no por el deseo insano de conseguir un hueso en gobierno o candidaturas políticas.



Redistritación federal

El INE definió para Zacatecas una nueva redistritación federal. Fueron mínimos los cambios. Se mantienen los cuatro distritos federales. Ojocaliente pasa al distrito 2 con cabecera en Jerez. Cañitas de Felipe Pescador será del distrito 1 con cabecera en Fresnillo. Y Miguel Auza se integra al grupo de municipios del distrito 3 que tiene asiento en la capital de Zacatecas.



alejandro tello cristerna

claudia corichi

opinión