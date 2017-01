Llorar es saludable, llorar nos ayuda a evolucionar Redacción

El llanto hace que se liberen dos clases de hormonas que funcionan como anestesias naturales.



Las lágrimas también te ayudan a eliminar las toxinas que se van acumulando en el organismo a causa del

estrés.



Pero no, llorar, cuando se requiere, es tan saludable como hacer ejercicio.



​Te contamos algunos beneficios de llorar:

1.- Elimina emociones negativas. Llorar hace que las emociones (rabia, ira, angustia, entre otras) broten de manera física y disminuyan las sensaciones negativas que generaron el llanto.



2.- Ayuda a aceptar el error para corregirlo: Si se llora por un motivo en especial, como un error, y se aprende, la persona inició una nueva evolución. Esto genera cambios importantes en la vida.



3.- Expresa sentimientos. Desde bebés nos comunicamos por medio del llanto. Siendo adultos, seguimos expresándonos por este medio. Llorar visibiliza nuestros sentimientos.



4.- Es un grito de ayuda: Cuando lloramos, indirectamente, estamos enviando el mensaje de que queremos ser socorridos.



5.- Genera bienestar: Luego del llanto aparece una sensación de alivio, de desahogo, de descanso, que libera la presión retenida.



6.- Ayuda al autoconocimiento: Al llorar reconocemos nuestras propias debilidades y nuestras cualidades para asumir el mundo.



7.- Elimina toxinas: Las toxinas bloquean las emociones y entristecen los días. Pero además llorar ayuda a combatir las bacterias que se acumulan en la vista, al limpiar el canal visual y evitando la resequedad de los ojos.



8.- Libera el estrés: Genera liberación de adrenalina, (hormona encargada de la activación de nuestro sistema nervioso) y noradrenalina (conocida como la hormona del estrés), que ayudan a eliminar la tensión física y emocional.



llorar

ayuda

lágrimas