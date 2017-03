Lo bueno y malo Jaime Mora

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El triunfo dio los tres puntos que se requerían para sumar cinco unidades, los tres goles anotados y cero recibidos, permitieron que se superara al Atlante en la disputa para ocupar el sitio 16, es decir; el último boleto disponible para avanzar.



Con el lugar 16 en la mano, el siguiente rival será el primero de la clasificación: el Monterrey, que fue el líder al finalizar la fase anterior. Ahí radica parte de la no tan buena noticia. El partido de octavos será en el Bancomer.



Luego de este gran triunfo, los Mineros se enfocarán ahora al partido de la fecha 11, el rival será los Cafetaleros de Tapachula. Los Mineros llegan a este partido con el dolor deportivo de haber caído en su más reciente partido frente a los Cimarrones un gol por cero.



Este tropezón de los zacatecanos debe de invitar a buscar enmendar el camino. La derrota debe de servir para levantarse deportivamente y corregir el rumbo. Sacarle provecho deportivo y fortalecer lo mostrado hasta antes de la caída.



El partido será de nueva cuenta en calidad de visitante este sábado a las seis de la tarde en Tapachula, Chiapas.



Pero mientras el balón se pone a rodar nuevamente, nosotros aquí seguimos…..Deportivamente.



jbaumora@yahoo.com.mx De manera clara y contundente los Mineros pasaron sobre el Atlas, que poco pudo hacer para evitar la caída en la última fecha de la Copa MX en el Clausura 2017. Tres goles por cero, es avasallante y no dejó dudas que los rojos fueron muy superiores. Esa es la buena noticia, el triunfo sobre el Atlas y con ello la clasificación a la fase de octavos de final de la Copa.El triunfo dio los tres puntos que se requerían para sumar cinco unidades, los tres goles anotados y cero recibidos, permitieron que se superara al Atlante en la disputa para ocupar el sitio 16, es decir; el último boleto disponible para avanzar.Con el lugar 16 en la mano, el siguiente rival será el primero de la clasificación: el Monterrey, que fue el líder al finalizar la fase anterior. Ahí radica parte de la no tan buena noticia. El partido de octavos será en el Bancomer.Luego de este gran triunfo, los Mineros se enfocarán ahora al partido de la fecha 11, el rival será los Cafetaleros de Tapachula. Los Mineros llegan a este partido con el dolor deportivo de haber caído en su más reciente partido frente a los Cimarrones un gol por cero.Este tropezón de los zacatecanos debe de invitar a buscar enmendar el camino. La derrota debe de servir para levantarse deportivamente y corregir el rumbo. Sacarle provecho deportivo y fortalecer lo mostrado hasta antes de la caída.El partido será de nueva cuenta en calidad de visitante este sábado a las seis de la tarde en Tapachula, Chiapas.Pero mientras el balón se pone a rodar nuevamente, nosotros aquí seguimos…..Deportivamente. Agregar a favoritos deportivamente

columnas

mineros de zacatecas

copa mx