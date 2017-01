Lo peor puede estar por venir: Calderón sobre el muro de Trump Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, advirtió que México tiene la oportunidad de crear una estrategia para que las cosas cambien.



Donald Trump es un hombre que está atrapado por su lengua. Aprovecha la situación del americano medio y basó su argumento en las amenazas que supuestamente vienen de fuera.



​Por eso es un discurso exitoso en materia migración y comercio. Llegó a la conclusión de que los mexicanos somos parte de la nación que le ha robado el desarrollo y el empleo. El muro lo empezó a construir Bush Padre, el propio Clinton, Bush hijo”, dijo.



Resaltó que lo que nos debiera preocupar como mexicanos no es la construcción del muro en la frontera norte del país, sino cómo pretende Trump financiarlo.



En realidad el tema crítico es cómo nos puede hacer pagar. Si no lo logra hacer tendrá que pasar muchas cosas y de no conseguirlo tendrá un alto costo político […] Debemos erosionarle la base política que le queda para que la propia política interna de su país le haga rectificar”, destacó.



Asimismo, dijo que se deben aplicar igualmente impuestos, modificar los términos de la diplomacia; resaltar la importancia del comercio, lo que aportan los migrantes, pero hay que estar atentos ahora ante una imposición concreta de aranceles y bloqueos económicos hacia México



Lo que sigue ahora es cómo establecer una retaliación efectiva, es decir, aplicar un "ojo por ojo" pero no al "escopetazo" sino con precisión nosotros”, finalizó.



