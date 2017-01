Lo tumban de la moto; así le fue por no portar casco de seguridad Redacción

El accidente ocurrió este miércoles minutos antes de las 2 de la tarde, cuando un joven de aproximadamente 30 años, explicó a las autoridades de vialidad que un vehículo que iba atrás de él lo impactó hasta hacerlo caer.



Agregó que apenas iba a vender su motocicleta deportiva cuando para su mala fortuna participó en el percance de pudo haber terminado en graves consecuencias debido a que no portaba caso de seguridad.



El joven resultó con laceraciones en espalda y brazos, por lo que fue atendido en el lugar de los hechos por socorristas de la Cruz Roja, quienes lo auxiliaron sin necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario.



Finalmente, las autoridades del orden vial se hicieron cargo de la parte administrativa de este accidente, que también movilizó a los elementos de la policía municipal y que a su vez afectó durante varios minutos la circulación.



