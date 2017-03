Localizan vehículo baleado en Jalpa Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El lugar donde se escucharon se trataba de la calle Mártires de Chicago donde fue localizado un vehículo con impactos de arma de fuego.



Tras ser alertados del hecho, elementos de la Policía Preventiva, se trasladaron a este sitio, ubicando una camioneta baleada color blanco de la marca Volkswagen, por lo que de inmediato procedieron a hacer el acordonamiento del perímetro.



Esta unidad se apreciaba con varios impactos de bala calibre desconocido en parabrisas y carrocería, según lo informaron las autoridades presentes, quienes no confirmaron la presencia de ninguna persona por lo que fue considerada como abandonada.



Alrededor de ella fueron localizados varios casquillos percutidos, mismos que fueron levantados por los Servicios Periciales como parte de las investigaciones mientras que el vehículo quedó asegurado.



El móvil de este reporte no fue dado a conocer y fueron las instancias ministeriales las que se quedaron al frente de las investigaciones.



redaccion@imagenzac.com.mx JALPA.- Vecinos de la colonia Obrera en esta cabecera, fueron alertados por el ruido de detonaciones minutos antes de la medianoche de este miércoles, por lo que de inmediato las reportaron al Sistema 911.El lugar donde se escucharon se trataba de la calle Mártires de Chicago donde fue localizado un vehículo con impactos de arma de fuego.Tras ser alertados del hecho, elementos de la Policía Preventiva, se trasladaron a este sitio, ubicando una camioneta baleada color blanco de la marca Volkswagen, por lo que de inmediato procedieron a hacer el acordonamiento del perímetro.Esta unidad se apreciaba con varios impactos de bala calibre desconocido en parabrisas y carrocería, según lo informaron las autoridades presentes, quienes no confirmaron la presencia de ninguna persona por lo que fue considerada como abandonada.Alrededor de ella fueron localizados varios casquillos percutidos, mismos que fueron levantados por los Servicios Periciales como parte de las investigaciones mientras que el vehículo quedó asegurado.El móvil de este reporte no fue dado a conocer y fueron las instancias ministeriales las que se quedaron al frente de las investigaciones. Agregar a favoritos jalpa

baleado

seguridad

arma de fuego