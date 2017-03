Localizan al menos un cuerpo dentro de un tiro de mina abandonado Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Fuentes oficiales informaron que pasadas las 5 de la tarde, fueron avisados de dicha situación.



Elementos de las diferentes corporaciones policiacas se trasladaron al lugar, y luego de "peinar" la zona, lograron dar con dicho lugar.



Tras esta situación los uniformados, informaron que la cifra puede variar entre dos o tres cuerpos humanos, mismos que fueron arrojados en dicho tiro, pero no se a confirmado el número.



La zona de inmediato fue acordonada por elementos estatales, municipales y del 97 Batallon de Infantería del Ejército Mexicano.



Para poder sacar el y/o los cuerpos, los uniformados policiacos pidieron el apoyo del personal de Protección Civil y Bomberos.



Los expertos en rappel de dicha corporación, se trasladaron al lugar a bordo de la unidad 623 para efectuar la extracción.



Hasta el momento no han sacado lo restos humanos, se informó que es probable que los cuerpos sean sacados hasta este domingo por la mañana y así apoyarse con la luz del día pues a estas alturas sería peligroso cualquier actividad dentro del tiro.



Hasta el momento no se a brindado más información al respecto de este macabro hallazgo.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Al menos un cuerpo dentro de un tiro de mina abandonado, fue localizado la tarde de este sábado entre los poblados Plateros y Las Mercedes.Fuentes oficiales informaron que pasadas las 5 de la tarde, fueron avisados de dicha situación.Elementos de las diferentes corporaciones policiacas se trasladaron al lugar, y luego de "peinar" la zona, lograron dar con dicho lugar.Tras esta situación los uniformados, informaron que la cifra puede variar entre dos o tres cuerpos humanos, mismos que fueron arrojados en dicho tiro, pero no se a confirmado el número.La zona de inmediato fue acordonada por elementos estatales, municipales y del 97 Batallon de Infantería del Ejército Mexicano.Para poder sacar el y/o los cuerpos, los uniformados policiacos pidieron el apoyo del personal de Protección Civil y Bomberos.Los expertos en rappel de dicha corporación, se trasladaron al lugar a bordo de la unidad 623 para efectuar la extracción.Hasta el momento no han sacado lo restos humanos, se informó que es probable que los cuerpos sean sacados hasta este domingo por la mañana y así apoyarse con la luz del día pues a estas alturas sería peligroso cualquier actividad dentro del tiro.Hasta el momento no se a brindado más información al respecto de este macabro hallazgo. Agregar a favoritos fresnillo

seguridad

tiro de mina

cuerpos

localización