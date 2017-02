Localizan cuerpo sin vida en Tránsito Pesado Redacción

El hecho se registró pasadas las 9 de la mañana de este miércoles cuando las fuerzas de seguridad fueron alertada de la presencia del hombre de aproximadamente 30 años, tirado boca abajo.



Los elementos policíacos llegaron al sitio que les indicaron y confirmaron la presencia del cuerpo por lo que el área inmediatamente fue acordonada a espera de las instancias ministeriales.



En este lugar se presume que fue asesinado ya que se localizaron dos casquillos percutidos calibre .9 milímetros que fueron levantados por los Servicios Periciales como parte de la evidencia.



Las autoridades presentes también informaron que la cabeza del occiso estaba enredada con cinta canela y cubierta con una bolsa de plástico.



Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa a cuadros, y no portaba calzado.



El cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de no identificado, a fin de aplicarle la necropsia de ley como parte del protocolo.



arma de fuego

seguridad

zacatecas