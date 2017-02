Localizan hombre sin vida a un lado del puente Osiris Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Esta movilización de unidades de la Policía Preventiva y de agentes ministeriales se registró pasadas las 10 de la mañana de este viernes en el acceso a la autopista a Aguascalientes a un lado del puente Osiris.



El dispositivo de seguridad de debió a la localización de un hombre sin vida, cuyo cuerpo fue encontrado por personas que caminaban a un lado de la carpeta asfáltica entre la yerba seca y de inmediato lo al 911.



La alerta fue atendida en primera instancia por policías municipales quienes acordonaron el perímetro y avisaron las instancias ministeriales.



Mientras los Servicios Periciales trabajaban en la escena, familiares del occiso llegaron en una camioneta tras ser avisados de la lamentable noticia e informaron que se trataba de una persona de aproximadamente 80 años a quien no veían desde hace un día.



Las causas de su muerte no fueron precisadas aunque no se descartó que haya sido por consecuencias naturales e incuso por un cuadro de hipotermia ya que el cadáver no presentaba golpes.



Finalmente, fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), para aplicarle la necropsia de ley a fin de precisar las causas exactas del deceso.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Una hilera de patrullas utilizadas para acordonar una extensa área llena de pastizales secos a un lado de la carretera presagiaban un hecho que resultó ser confirmado por las mismas autoridades.Esta movilización de unidades de la Policía Preventiva y de agentes ministeriales se registró pasadas las 10 de la mañana de este viernes en el acceso a la autopista a Aguascalientes a un lado del puente Osiris.El dispositivo de seguridad de debió a la localización de un hombre sin vida, cuyo cuerpo fue encontrado por personas que caminaban a un lado de la carpeta asfáltica entre la yerba seca y de inmediato lo al 911.La alerta fue atendida en primera instancia por policías municipales quienes acordonaron el perímetro y avisaron las instancias ministeriales.Mientras los Servicios Periciales trabajaban en la escena, familiares del occiso llegaron en una camioneta tras ser avisados de la lamentable noticia e informaron que se trataba de una persona de aproximadamente 80 años a quien no veían desde hace un día.Las causas de su muerte no fueron precisadas aunque no se descartó que haya sido por consecuencias naturales e incuso por un cuadro de hipotermia ya que el cadáver no presentaba golpes.Finalmente, fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), para aplicarle la necropsia de ley a fin de precisar las causas exactas del deceso. Agregar a favoritos osiris

muerte

hombre

seguridad

guadalupe