Localizan un cuerpo desmembrado y en tres bolsas en Tacoaleche Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Las bolsas fueron halladas cerca del Templo del Niño de las Palomitas.



Transcurrían las 5:15 de la tarde de este jueves cuando los elementos de la Policía Preventiva arribaron al sitio que les indicaron y confirmando la existencia de las bolsas sospechosas.



Enseguida, el perímetro fue acordonado mientras la Policía Ministerial del Estado (PME), se presentaba para que sus agentes y los Servicios Periciales se hicieran cargo de las investigaciones.



El reporte también fue atendido por las Fuerzas Federales, y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes mantuvieron el lugar asegurados hasta que finalizó el levantamiento de evidencias.



Las autoridades en el lugar precisaron que, junto a las tres bolsas estaba una cartulina color verde, en la que había un mensaje escrito con un mensaje de la delincuencia organizada.



Al confirmar que se trataba de restos humanos, aclararon que no se pueden relacionar este suceso con la cabeza humana localizada durante la mañana de este jueves en la colonia Ojo de Agua de la Palma en Guadalupe, ya que se no se dio a conocer sin en las bolsas localizadas faltaba o no una cabeza, aunque sí trascendió que era el de un hombre.



Personal de los Servicios Periciales, en el lugar de los hechos, recabó los indicios y levantó las tres bolsas, que fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) para integrar la carpeta de investigación.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Tres bolsas de plástico negras, dejadas afuera de una construcción abandonada en el entronque a la comunidad Casa Blanca, a escasos metros del Santuario del Niño de las Palomitas en Tacoaleche, levantaron la sospecha de los pobladores que de inmediato las reportaron.Transcurrían las 5:15 de la tarde de este jueves cuando los elementos de la Policía Preventiva arribaron al sitio que les indicaron y confirmando la existencia de las bolsas sospechosas.Enseguida, el perímetro fue acordonado mientras la Policía Ministerial del Estado (PME), se presentaba para que sus agentes y los Servicios Periciales se hicieran cargo de las investigaciones.El reporte también fue atendido por las Fuerzas Federales, y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes mantuvieron el lugar asegurados hasta que finalizó el levantamiento de evidencias.Las autoridades en el lugar precisaron que, junto a las tres bolsas estaba una cartulina color verde, en la que había un mensaje escrito con un mensaje de la delincuencia organizada.Al confirmar que se trataba de restos humanos, aclararon que no se pueden relacionar este suceso con la cabeza humana localizada durante la mañana de este jueves en la colonia Ojo de Agua de la Palma en Guadalupe, ya que se no se dio a conocer sin en las bolsas localizadas faltaba o no una cabeza, aunque sí trascendió que era el de un hombre.Personal de los Servicios Periciales, en el lugar de los hechos, recabó los indicios y levantó las tres bolsas, que fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) para integrar la carpeta de investigación. Agregar a favoritos zacatecas

seguridad

cuerpo

bolsas