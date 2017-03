Logan consigue gran estreno para marzo AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



De acuerdo a las cifras finales divulgadas el lunes, sumó un total de 88,4 millones de dólares en Norteamérica, 3 millones más de lo estimado el domingo.



La exitosa cinta sobre este X-Men se colocó como el cuarto mejor estreno histórico en marzo (sin ajustarlo a la inflación) así como uno de los mejores estrenos para una cinta con una clasificación R, que requiere que los menores de 17 años vayan acompañados de su tutor al cine. "Logan" de 20th Century Fox consiguió 247 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana.



La película más taquillera de la semana pasada, la cinta de horror de Jordan Peele, "Get Out", quedó en segundo puesto y ha logrado 78,1 millones de dólares en 10 días.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. "Logan", 88,4 millones de dólares

2. "Get Out", 28,2 millones

3. "The Shack", 16,1 millones

4. "The Lego Batman Movie", 11,7 millones

5. "John Wick: Chapter Two", 4,8 millones

6. "Before I Fall", 4,6 millones

7. "Hidden Figures", 3,8 millones

8. "The Great Wall", 3,6 millones

9. "Fifty Shades Darker", 3,5 millones

10. "La La Land", 2,9 millones



redaccion@imagenzac.com.mx NUEVA YORK (AP) — "Logan", la última película de Hugh Jackman como Wolverine, tuvo resultados en taquilla mejores a lo esperado durante el fin de semana.De acuerdo a las cifras finales divulgadas el lunes, sumó un total de 88,4 millones de dólares en Norteamérica, 3 millones más de lo estimado el domingo.La exitosa cinta sobre este X-Men se colocó como el cuarto mejor estreno histórico en marzo (sin ajustarlo a la inflación) así como uno de los mejores estrenos para una cinta con una clasificación R, que requiere que los menores de 17 años vayan acompañados de su tutor al cine. "Logan" de 20th Century Fox consiguió 247 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana.La película más taquillera de la semana pasada, la cinta de horror de Jordan Peele, "Get Out", quedó en segundo puesto y ha logrado 78,1 millones de dólares en 10 días.A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:1. "Logan", 88,4 millones de dólares2. "Get Out", 28,2 millones3. "The Shack", 16,1 millones4. "The Lego Batman Movie", 11,7 millones5. "John Wick: Chapter Two", 4,8 millones6. "Before I Fall", 4,6 millones7. "Hidden Figures", 3,8 millones8. "The Great Wall", 3,6 millones9. "Fifty Shades Darker", 3,5 millones10. "La La Land", 2,9 millones Agregar a favoritos logan

cine

hugh jackman

estrenos