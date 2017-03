'Logan' sale afilado y se lleva la taquilla de EU y Canadá AP

El estreno de la cinta de 20th Century Fox, basada en una tira cómica, es protagonizado por Hugh Jackman, en lo que se ha dicho que sería su última actuación en el papel de Wolverine.



El boca a boca y las buenas reseñas contribuyeron a la recaudación de la cinta inusualmente oscura y espectacular, que, al igual de Deadpool, demuestra el hambre que tiene la gente por filmes de superhéroes menos convencionales.



Moonlight, ganador del Oscar a la Mejor Película, fue distribuida ampliamente, en 1.564 cines. Se calcula que recaudó 2,5 millones, su mejor recaudación en fin de semana.



La película número 1 del fin de semana pasado, Get Out, de Jordan Peele, bajó un poco del escalafón, al segundo lugar. Pero aun así recaudó 26,1 millones.



