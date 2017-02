Logran empresas amparo contra el impuesto ecológico Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Agremiados al sindicato minero hablaron con el alcalde de Fresnillo. (Marcela Espino)



Asimismo, el Juez Primero de Distrito, también con sede en Zacatecas, otorgó la suspensión provisional a las demandas de amparo contra el Impuesto Ecológico, interpuesto por las empresas mineras, Gold Corp, Frisco y Peñoles.



La suspensión definitiva significa que la Cervecería Modelo no pagará un centavo del Impuesto Ecológico, hasta que termine el juicio que puede durar varios meses y será entonces cuando, según la sentencia, tengan que pagar, si la sentencia es a favor del Estado de Zacatecas o el juez determine que la empresa tiene razón y el impuesto no se pagaría.



En el caso de las empresas mineras que recibieron la suspensión provisional, deberán esperar unos días para que el juez determine si el amparo se rechaza o se les otorga también la suspensión definitiva.

Juristas consultados por Imagen opinan que lo más probable es que también las empresas mineras reciban la suspensión definitiva, que las eximiría de pagar el impuesto hasta que el juicio termine.



El Gobierno del Estado tiene el derecho de solicitar la revisión de las suspensiones definitivas otorgadas por los jueces y estos pueden ratificar su sentencia o negar la suspensión



Estas determinaciones judiciales, que significan un revés jurídico contra la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para 2017, se suman a la solicitud de Controversia Constitucional solicitada por el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



En su cuenta de Twitter, @atelloc, el gobernador del Estado publicó el 21 de febrero, que “Estoy dando la pelea por Zacatecas, es mi responsabilidad, es mi tierra y mi gente. Dejar todo igual sería más cómodo y fácil, mas no ético”.



Habrá protestas si no se deroga: sindicato minero

Integrantes del Sindicato Minero El Frente advirtieron que buscarán instancias internacionales para cesar la inversión en el estado, de no derogarse el impuesto ecológico.



En una asamblea informativa ante mineros sindicalizados y sus familias, Carlos Pavón Campos, líder del sindicato, refirió que no cesarán las manifestaciones en contra del impuesto.



Luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto impugnó la aplicación del impuesto mediante una controversia constitucional, Pavón Campos celebró la determinación que corresponde al gobierno federal, pues el sector se rige bajo esta competencia.



Acerca de la afirmación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, con respecto a la recaudación de unos 9 millones de pesos del impuesto hasta la semana anterior, Pavón Campos aseguró que no corresponde a ninguna minera, pues están gravadas con cantidades superiores.



El representante del sindicato nacional dijo que si el gobierno estatal quiere más dinero, que se ponga a trabajar y aplique austeridad.



Alfredo Villagrana, secretario de la sección 271 de Tayahua, aseguró que hay una ampliación de la empresa detenida por la incertidumbre en la aplicación del cobro.

Refirió que la empresa crecería de 800 a mil 500 empleados, pero el proyecto se encuentra detenido, en tanto que Madero continúa en riesgo de un recorte.



Ofrecen diálogo

Este miércoles, un grupo de alrededor de 200 sindicalizados encararon al presidente municipal de Fresnillo, José Haro de la Torre, cuando se dirigía a la feria del empleo convocada por el gobierno estatal.

El primer edil ofreció realizar mesas de diálogo con los mineros a fin de hablar acerca del impuesto y de las acciones de su administración, ya que la competencia queda fuera de su alcance.



Con información de Marcela Espino



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El Juez Segundo de Distrito con sede en Zacatecas concedió ayer la suspensión definitiva a la Cervecería Modelo en su demanda de amparo contra el Impuesto Ecológico, aprobado por el Congreso del Estado en diciembre del año pasado.Asimismo, el Juez Primero de Distrito, también con sede en Zacatecas, otorgó la suspensión provisional a las demandas de amparo contra el Impuesto Ecológico, interpuesto por las empresas mineras, Gold Corp, Frisco y Peñoles.La suspensión definitiva significa que la Cervecería Modelo no pagará un centavo del Impuesto Ecológico, hasta que termine el juicio que puede durar varios meses y será entonces cuando, según la sentencia, tengan que pagar, si la sentencia es a favor del Estado de Zacatecas o el juez determine que la empresa tiene razón y el impuesto no se pagaría.En el caso de las empresas mineras que recibieron la suspensión provisional, deberán esperar unos días para que el juez determine si el amparo se rechaza o se les otorga también la suspensión definitiva.Juristas consultados por Imagen opinan que lo más probable es que también las empresas mineras reciban la suspensión definitiva, que las eximiría de pagar el impuesto hasta que el juicio termine.El Gobierno del Estado tiene el derecho de solicitar la revisión de las suspensiones definitivas otorgadas por los jueces y estos pueden ratificar su sentencia o negar la suspensiónEstas determinaciones judiciales, que significan un revés jurídico contra la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para 2017, se suman a la solicitud de Controversia Constitucional solicitada por el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En su cuenta de Twitter, @atelloc, el gobernador del Estado publicó el 21 de febrero, que “Estoy dando la pelea por Zacatecas, es mi responsabilidad, es mi tierra y mi gente. Dejar todo igual sería más cómodo y fácil, mas no ético”.Integrantes del Sindicato Minero El Frente advirtieron que buscarán instancias internacionales para cesar la inversión en el estado, de no derogarse el impuesto ecológico.En una asamblea informativa ante mineros sindicalizados y sus familias, Carlos Pavón Campos, líder del sindicato, refirió que no cesarán las manifestaciones en contra del impuesto.Luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto impugnó la aplicación del impuesto mediante una controversia constitucional, Pavón Campos celebró la determinación que corresponde al gobierno federal, pues el sector se rige bajo esta competencia.Acerca de la afirmación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, con respecto a la recaudación de unos 9 millones de pesos del impuesto hasta la semana anterior, Pavón Campos aseguró que no corresponde a ninguna minera, pues están gravadas con cantidades superiores.El representante del sindicato nacional dijo que si el gobierno estatal quiere más dinero, que se ponga a trabajar y aplique austeridad.Alfredo Villagrana, secretario de la sección 271 de Tayahua, aseguró que hay una ampliación de la empresa detenida por la incertidumbre en la aplicación del cobro.Refirió que la empresa crecería de 800 a mil 500 empleados, pero el proyecto se encuentra detenido, en tanto que Madero continúa en riesgo de un recorte.Este miércoles, un grupo de alrededor de 200 sindicalizados encararon al presidente municipal de Fresnillo, José Haro de la Torre, cuando se dirigía a la feria del empleo convocada por el gobierno estatal.El primer edil ofreció realizar mesas de diálogo con los mineros a fin de hablar acerca del impuesto y de las acciones de su administración, ya que la competencia queda fuera de su alcance. Agregar a favoritos impuesto

alejandro tello cristerna

empresa minera

goldcorp