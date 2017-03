López Obrador, sin autoridad moral o política para acusar al ejército: Moreno Valle Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El Ejercito mexicano, dijo, siempre se ha mantenido como una institución de gran respeto y recordó que ha mostrado su solidaridad con los mexicanos

…Si estás buscando ser Presidente de México, debes asumir una responsabilidad con las instituciones de este país y eso que ha hecho me parece muy grave…”.

El Presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, señaló que quienes penalmente están vinculados con la desaparición de los estudiantes son el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, a quienes López Obrador apoyo en campaña.



El Ejercito mexicano, dijo, siempre se ha mantenido como una institución de gran respeto y recordó que ha mostrado su solidaridad con los mexicanos en desastres naturales, además de destacar la gran labor que realiza en materia de seguridad. …Me parece que son acusaciones muy graves y sobre todo cuando no tienes pruebas, el que acusa está obligado a probar y en el ambiente actual de nuestro país de tanta polarización, de tanta tensión, debes asumir una actitud de responsabilidad…”.

En este encuentro con jóvenes de Durango, Moreno Valle señaló que México no va por el camino correcto en materia económica, por lo que Acción Nacional tiene que ser la alternativa de cambio con rumbo responsable que México necesita.



Considero importante que ustedes participen de este cambio, deben ser parte integral, los jóvenes se deben convertir en una gran oportunidad competitiva de México, finalizó.



elpais@imagenzac.com.mx DURANGO, Dgo.- Andrés Manuel López Obrador no tiene autoridad moral o política para acusar al Ejército Mexicano por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, afirmó Rafael Moreno Valle, al reunirse con jóvenes universitarios.El Presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, señaló que quienes penalmente están vinculados con la desaparición de los estudiantes son el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, a quienes López Obrador apoyo en campaña.El Ejercito mexicano, dijo, siempre se ha mantenido como una institución de gran respeto y recordó que ha mostrado su solidaridad con los mexicanos en desastres naturales, además de destacar la gran labor que realiza en materia de seguridad.En este encuentro con jóvenes de Durango, Moreno Valle señaló que México no va por el camino correcto en materia económica, por lo que Acción Nacional tiene que ser la alternativa de cambio con rumbo responsable que México necesita.Considero importante que ustedes participen de este cambio, deben ser parte integral, los jóvenes se deben convertir en una gran oportunidad competitiva de México, finalizó. Agregar a favoritos amlo

rafael moreno valle

pan

morena

méxico

ejército mexicano